VSStÖ Wien: Korruptionsvorwürfe gegen ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft

VSSTÖ geführte Fakultätsvertretung am Juridicum in Wien deckt grobe Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung der vorherigen AG-Exekutive auf!

Wien (OTS) - Seit dem Sieg bei den letzten ÖH Wahlen hat der VSSTÖ die Fakultätsvertretung am Juridicum übernommen. Der Zustand, in dem die Fakultätsvertretung von der Aktionsgemeinschaft übergeben wurde, ist schlichtweg ein Skandal. Unmengen von Bargeld ohne dazugehörige Buchhaltung, Vermischung der eigenen Gelder mit denen der Fakultätsvertretung und undurchsichtige Arbeitsweisen - das ist die Art und Weise, wie die FV in den vergangenen Jahrzehnten geführt wurde.

“ Wir als VSStÖ verurteilen aufs Schärfste, wie die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft am Juridicum mit den Geldern der Studierenden umgegangen ist. Wenn solche Zustände am Juridicum, einer jahrelangen AG Hochburg herrschen, kann man sich nur vorstellen, wie es auf anderen AG Standorten zugeht ” so Stefanie Berger, Vorsitzende des VSStÖ Wien.

Die Sachverhaltsdarstellung der neu besetzten Fakultätsvertretung zeichnet ein nur schwer fassbares Bild. Über Jahrzehnte wurde hier auf verwerfliche Weise mit den Geldern der Studierenden umgegangen. Gefundene Buchungsunterlagen, die von der AG Jus in der Fakultätsvertretung hinterlassen wurden, legen nahe, dass ÖH Mittel für den Wahlkampf der Aktionsgemeinschaft zweckentfremdet wurden. Die eigene Bereicherung stand jahrzehntelang über den Interessen der Studierenden. Derartige Zustände sind ein Armutszeugnis für die gesamte Aktionsgemeinschaft. Sie sendet damit ein Signal nach außen, das die Arbeit, die Tag für Tag von Hochschüler_innenschaften und Studienvertretungen geleistet wird, diskreditiert und in den Dreck zieht.

“ Wir sehen es als unsere Verpflichtung, die jahrzehntelangen Missstände aufzudecken und die Studierenden davon zu informieren. Als VSStÖ ist es uns ein Anliegen, in der Fakultätsvertretung transparente Arbeit zu leisten. Denn die Studierenden am Juridicum verdienen eine Fakultätsvertretung, die die Probleme anpackt und für ihre Interessen kämpft. ” schließt Elisabeth Wu, Vorsitzende der Fakultätsvertretung Jus.







