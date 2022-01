SPÖ-Kucher zu Omikron-Maßnahmen: Wo bleibt die Impfprämie?

Bereits bestehende Maßnahmen auch zu kontrollieren ist keine Heldentat

Wien (OTS/SK) - Schmerzlich bedauert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher am Donnerstag nach der Corona-Sitzung der Bundesregierung mit den Landeshauptleuten und GECKO, dass sich unter den beschlossenen Maßnahmen keine Impfprämie befindet. „Der positive Anreiz eines Impf-Schecks wäre gerade jetzt eine Win-win-Situation, die das Boostern pusht und mittelfristig der Wirtschaft hilft“, so Kucher, der betont, dass dieser Vorschlag von SPÖ-Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner von vielen Expert*innen und Ökonom*innen unterstützt werde. Überhaupt fehle eine Booster-Offensive. „Boostern ist das wirksamste Mittel gegen Omikron, das wir haben. Hier braucht es massive Anstrengungen – und die sind nicht zu erkennen. Appelle alleine reichen nicht, da muss gehandelt werden. Aber offenbar hat die Bundesregierung die Tragweite der Omikron-Welle noch immer nicht verstanden“, stellt Kucher fest. ****

Gar nicht nachvollziehen kann Kucher, dass die Tatsache als Neuerung verkauft wird, dass bereits bestehende Maßnahmen nun kontrolliert werden sollen: „Bereits bestehende Maßnahmen auch zu kontrollieren ist keine Heldentat. Warum ist das nicht schon längst geschehen?“ Zum Homeoffice erklärt Kucher, dass es gut sei, dass sich die Regierung dazu durchgerungen habe, was auch Rendi-Wagner gestern in der ZiB2 bereits forderte. „Allerdings ist eine reine Empfehlung der Regierung hier zu wenig. Die Regierung ist auch gefordert, dass es hier zu einer breiten Umsetzung kommt“, so Kucher. (Schluss) up

