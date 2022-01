Syntellix stärkt Fokus auf Marketing und Vertrieb mit neuem Vorstand

Berufung von Oliver Marx bildet Strategieschwerpunkt vor Börsengang ab / Nach Global Footprint nun von Pioneering zu Marketeering

Hannover (ots) - Der Aufsichtsrat der Syntellix AG hat Oliver Marx mit Wirkung zum 1. Januar 2022 neu in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Der Chief Sales Officer folgt auf Prof. Dr. Martin H. Kirschner, dessen Bestellung per Ende 2021 ausgelaufen ist und der Syntellix in bestem freundschaftlichen Einvernehmen verlässt und dem Unternehmen als Chief Medical Advisor beratend verbunden bleiben wird. Syntellix ist weltweiter Markt-führer für metallische bioabsorbierbare Implantate für die Orthopädie und Unfallchirurgie.

Marx ist bereits seit dem Jahr 2020 im Unternehmen tätig. Zu seinen vorherigen Stationen zählte die Medartis AG in Basel, in der er als Vertriebs-Chef (Chief Sales Officer) und Mitglied der Geschäftsleitung unter anderem den dortigen erfolgreichen Börsengang begleitete und mit verantwortete. Insgesamt blickt er auf eine mehr als 20-jährige erfolgreiche Karriere in der Med-Tech-Branche zurück, in der er internationale Vertriebe in Europa, den USA, Lateinamerika sowie in Asien und dem pazifischen Raum entwickelte, auf- und umbaute.

Annette Claassen, Aufsichtsratsvorsitzende der Syntellix AG, kommentiert: "Mit Professor Kirschners Ausscheiden strukturieren wir wie geplant den Vorstand vorbörslich um. Wir freuen uns sehr, mit Herrn Marx einen ausgewiesenen Experten für Marketing und Vertrieb im Bereich der Medizintechnik in unseren Reihen zu haben, der ab sofort auch als Vorstand Verantwortung übernimmt. Herrn Professor Kirschner danken wir sehr herzlich für seine großartigen Leistungen sowie seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm alles Gute."

Prof. Dr. Utz Claassen, Unternehmensgründer und CEO, sagt: "Professor Kirschner ist ein Ultra-Good Leaver und wird uns auch künftig tatkräftig unterstützen. Der Bereich Medical bleibt für uns nicht nur wichtig, seine Gewicht wird mit weiteren Produktentwicklungen, Studien und Neuzulassungen noch weiter zunehmen. Nach der erfolgreich umgesetzten Strategie des Global Footprint mit erreichten Zulassungen für 71 Länder und Regionen weltweit tritt die Syntellix AG vor dem geplanten Börsengang nun in die nächste Phase ein, in der exponentielles Wachstum im Mittelpunkt stehen soll und dementsprechend der Bereich Marketing und Vertrieb stärker in den Vordergrund rückt. Wir stehen mithin am Übergang "von Pioneering zu Marketeering": Aufbauend auf der erfolgreich geleisteten Pionierarbeit, mit der wir bewiesen haben, dass unsere einzigartigen Magnesium-basierten Implantate für die orthopädische Chirurgie sicher und effektiv sind und für Patienten, Anwender und das Gesundheitssystem gegenüber herkömmlichen Produkten aus Titan oder Stahl zahlreiche erhebliche Vorteile haben, zumal sie sich nach der Heilung im Körper auflösen und von Knochen ersetzt werden und damit eine zweite Operation zur Implantat-entfernung obsolet wird, geht es jetzt verstärkt um den Vertrieb unserer in 45 medizinisch-wissenschaftlichen Veröffentlichungen als sicher, verlässlich, effizient und im Rahmen eines direkten Vergleichs mit Titanimplantaten "klinisch überlegen" ausgewiesenen MAGNEZIX®-Implantate; auf die revolutionäre Innovation folgt jetzt ein weiterer maßgeblicher Schritt mit der konsequenten Ausschöpfung und Exekution der hervorragenden Marktchancen."

