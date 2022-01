Bundesliga-Topspiel LIVE auf PULS 24: Bayern München vs. Borussia M'Gladbach mit Experte Stefan Maierhofer am Freitag um 20:00 Uhr

PULS 24 zeigt am Freitag um 20:00 Uhr Bayern München gegen Borussia M'Gladbach live. Als Experte im PULS 24-Studio ist Stefan Maierhofer zu Gast.

Wien (OTS) - Nach einer kurzen Winterpause in der deutschen Fußball-Bundesliga zeigt PULS 24 das Auftaktspiel in die Rückrunde zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach am Freitag, den 7. Jänner live aus der Allianz Arena. Für die heimischen Fußball-Fans gleich doppelt spannend, da mit dem FC Bayern Salzburgs Gegner im UEFA Champions League Achtelfinale live auf PULS 24 zu sehen ist und der Österreicher Adi Hütter die Gladbacher coacht. Die Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann befinden sich mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an der Tabellenspitze und haben das Ziel Titelverteidigung fest im Blick. Gladbach mit Trainer Adi Hütter gelang Ende Oktober im DFB-Pokal das Kunststück die Bayern mit einem sensationellen 5:0 im Sechzehntelfinale aus dem Pokalbewerb zu verabschieden. In der Liga fehlen aktuell acht Punkte auf einen internationalen Startplatz. Gelingt den Fohlen wieder eine Überraschung oder setzt sich der deutsche Rekordmeister aus München durch?



Florian Knöchl und Johnny Ertl berichten live aus der Allianz Arena. Moderator Phillip Hajszan begrüßt im PULS 24-Studio in Wien den Ex-ÖFB-Teamspieler Stefan Maierhofer als Experte. Der 'Major' kickte von 2005 bis 2007 bei den Bayern Amateuren, wurde mit dem SK Rapid 2008 österreichischer Meister, mit Red Bull Salzburg holte er 2012 das Double und 2016 gelang ihm dieses Kunststück in der Slowakei mit dem AS Trencin. Zuletzt lief er für die Würzburger Kickers in der 2. deutschen Bundesliga auf.



PULS 4 SPORT-Team:

Moderator: Phillip Hajszan

Experte: Stefan Maierhofer

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Johnny Ertl



Bundesliga: FC Bayern München vs. Borussia M'Gladbach

Am 7. Jänner um 20:00 Uhr live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich



Die deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 HD und in SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

