SI GROUP ERNENNT RUSTOM JILLA ZUM NEUEN CHIEF FINANCIAL OFFICER

Schenectady, New York (ots/PRNewswire) - Jilla bringt fast 20 Jahre an internationaler CFO-Erfahrung einschließlich transformativer Veränderungen mit

Die SI Group, ein führendes Unternehmen für Leistungsadditive, hat heute die ab sofort gültige Ernennung von Rustom Jilla zum Senior Vice President und Chief Financial Officer bekannt gegeben. Jilla folgt auf Patrick Weinberg, der zuvor die CFO-Position bei der SI Group innehatte.

Jilla verfügt über beinahe 20 Jahre an Erfahrung als CFO von durch öffentliches und privates Eigenkapital finanzierten globalen Produktions- und Vertriebsunternehmen. Zuletzt war Jilla als CFO für International Flavors and Fragrances, Inc. (IFF) tätig und begleitete die globalen Finanz-, Anlagen- und Immobilien- und Integrationsteams des Unternehmens bei einer komplexen globalen Fusion mit der Division Nutrition & Biosciences von DuPont. Zuvor hatte er CFO-Positionen bei verschiedenen, global tätigen Unternehmen inne, darunter MSC Industrial Direct, Dematic Group und Ansell Limited, wo er die globalen Finanzabteilungen leitete und an der Entwicklung und Umsetzung der Unternehmensstrategie durch Akquisitionen und Geschäftsverbesserungen beteiligt war. Jilla wird für die Überwachung der globalen Finanzgeschäfte der SI-Gruppe verantwortlich sein. Dazu gehören Finanzen, Rechnungswesen, Treasury, Finanzplanung und -analyse sowie Steuern.

„Rustom ist eine erfahrene Führungskraft mit umfangreicher internationaler Erfahrung, finanzieller Expertise und herausragenden Führungsqualitäten", erklärte David Bradley, Präsident und CEO der SI Group. „Ich bin mir sicher, dass Rustom unsere globalen finanziellen Fähigkeiten so leiten wird, dass langfristige, nachhaltige Wertschöpfungsmöglichkeiten für unsere Stakeholder entstehen."

„Ich freue mich sehr, der Unternehmensleitung der SI Group beizutreten, gerade in einer Zeit, in der sich das Unternehmen rasant weiterentwickelt", kommentierte Jilla. „Die SI Group ist auf Wachstum bei Leistungsadditiven vorbereitet und ich freue mich darauf, die operativen und finanziellen Versprechen des Unternehmens in Übereinstimmung mit unserer Strategie zu halten."

Jilla hat einen Bachelor of Commerce von der University of Sri Jayewardenepura in Sri Lanka und einen MBA im Fach Finanzen und Unternehmenspolitik & Management von der Wharton School, University of Pennsylvania.

Informationen zur SI Group Die SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind für die Verbesserung der Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in der Kunststoff-, Gummi- und Klebstoff-, Treibstoff- und Schmierstoff-, Ölfeld- und Pharmaindustrie unerlässlich. Die SI Group verfügt über 21 Produktionsstätten auf vier Kontinenten, die mit ca. 2.300 Mitarbeitern Kunden in 90 Ländern bedienen. Im Jahr 2021 wurde SI Group von EcoVadis mit dem Gold Award für soziale Verantwortung ausgezeichnet und gehört zu den besten fünf Prozent von mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. Die SI Group ist innovativ und treibt Veränderungen voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com.

joe @ jgrandecommunications.com

Rückfragen & Kontakt:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

joe @ jgrandecommunications.comLogo - mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg