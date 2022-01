ORF III am Dreikönigstag und am Freitag: Premieren für „André Heller: Mein Hauskonzert“ und „Joseph II. – Kaiser und Rebell“

Außerdem: Best-of „Dreikönigskonzert aus Salzburg“, Live-Gottesdienst

Wien (OTS) - Am Dreikönigstag, am Donnerstag, dem 6. Jänner 2022, präsentiert ORF III Kultur und Information im Hauptabend ein Privatkonzert der Extraklasse: André Heller gab, nach Jahrzehnten des Rückzugs als Musiker, u. a. mit Ernst Molden, dem Nino aus Wien, Ursula Strauss und Voodoo Jürgens ein Hauskonzert. Bereits am Vormittag blickt Barbara Rett gemeinsam mit Dirigent Hansjörg Angerer auf die „schönsten Momente“ der Salzburger Dreikönigskonzerte zurück. Anlässlich der Premiere von Robert Dornhelms fünftem Teil des Historiendramas „Maria Theresia“ (6. Jänner, 20.15 Uhr in ORF 2) rückt ORF III im Rahmen eines kaiserlichen Themenabends am Freitag, dem 7. Jänner, um 20.15 Uhr, in einer neuen Koproduktion von ORF III, ZDF-ARTE und Autentic den Mitherrscher und Sohn der berühmten Habsburgerin, „Joseph II. – Kaiser und Rebell“, in den Mittelpunkt.

Dreikönigstag: Donnerstag, 6. Jänner

Das ORF-III-Programm am Dreikönigstag startet mit einer Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (9.45 Uhr), gefolgt von der Live-Übertagung des katholischen Gottesdienstes aus der Pfarre Altach (10.00 Uhr). Anschließend präsentiert in der „Erlebnis Bühne matinee“ ORF-Kulturlady Barbara Rett gemeinsam mit Dirigent Hansjörg Angerer „Dreikönigskonzert aus Salzburg – Die schönsten Momente“ (11.00 Uhr).

In „Erlebnis Bühne“ im Hauptabend feiert „André Heller: Mein Hauskonzert“ (20.15 Uhr) Premiere. Mit dieser exklusiven künstlerischen Darbietung hat Heller nach Jahrzehnten des Rückzugs als Sänger von der Bühne endlich wieder sein Publikum „live und unplugged“ begeistert. Während seiner langen Absenz haben neue Generationen die musikalischen Werke des Universalkünstlers entdeckt und auf faszinierende Weise interpretiert. Einige von ihnen hat André Heller zu sich eingeladen, um gemeinsam zu musizieren und Duette, darunter das ikonische „Für immer jung“, zu singen: An der Seite des Gastgebers verwandelten Ernst Molden, Ursula Strauss, Voodoo Jürgens und Der Nino aus Wien dessen Privatwohnung in ein Konzerthaus. Regie bei diesem besonderen kulturellen Erlebnis führte Robert Neumüller, Konzept und Drehbuch stammen von André Heller. Anschließend zeigt ORF III die von Heller gestaltete Dokumentation „Qualtinger“ (22.10 Uhr) aus dem Jahr 2011 sowie den 1972 entstandenen Film „Wer war André Heller?“ (23.40 Uhr).

Freitag, 7. Jänner

Der Themenabend am Freitag startet um 20.15 Uhr mit der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Joseph II. – Kaiser und Rebell“. Regisseur Max Jacobi zeichnet darin das Bild eines Herrschers, der alle Normen zu sprengen schien, und lässt die Historie durch Spielszenen aus Robert Dornhelms Neuverfilmung über die Spätphase Maria Theresias lebendig werden. Joseph II. veränderte das Habsburgerreich durch seine Reformen wie kein Zweiter und schrieb damit Geschichte. Als Thronfolger von Maria Theresia schaffte er bereits im auslaufenden Barock die Grundlage für einen modernen Staat, wie wir ihn heute kennen. Er führte die Bauern aus der Leibeigenschaft, verankerte Religionsfreiheit im ganzen Reich, modernisierte die Verwaltung, das Rechtswesen und die Entwicklung der Medizin auf revolutionäre Weise. Doch was hat diesen Quergeist angetrieben? Der Film beleuchtet das Leben eines außergewöhnlichen Regenten und versucht, der Psyche eines Menschen nachzuspüren, der so widersprüchlich wie einzigartig war.

Danach setzt ORF III den Themenabend mit der Dokumentation „So jagte Maria Theresia: Schloss Halbturn“ (21.05 Uhr) fort. Zum Abschluss steht im Rahmen der Leiste „Der Österreichische Film“ das 2009 entstandene Historiendrama „Geliebter Johann Geliebte Anna“ (21.55 Uhr) auf dem Programm. Die von Julian Pölsler inszenierte ORF-Koproduktion handelt von der Liebesgeschichte zwischen dem Habsburger-Erzherzog Johann (Tobias Moretti) und der Postmeisterstochter Anna Plochl (Anna Maria Mühe).

