Neues „Österreich-Bild“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten: „Bergleben rund ums Mölltal“

Wien (OTS) - Ausgehend von der Raggaschlucht, einer der beeindruckendsten Schluchten des Alpenraumes, führt Filmregisseur Udo Maurer in diesem „Österreich-Bild“ den Verlauf der Möll hinauf und porträtiert typische Bewohnerinnen und Bewohner dieses besonderen Tales – zu sehen am Sonntag, dem 9. Jänner 2022, um 18.25 Uhr in ORF 2.

Umschlossen von den imposanten Gebirgszügen der Hohen Tauern leben hier die Menschen seit Jahrhunderten als Bergbauern von und mit der Natur. Hier findet man idyllische Almen, malerische Plätze und trifft auf besondere Menschen, die gelernt haben, sich trotz des Massentourismus ihre eigene Welt zu bewahren, mit ihren eigenen Hoffnungen und Träumen, Werten und Vorstellungen, die auf Tradition und Naturverbundenheit beruhen.

Auf 1.400 Meter besucht der Filmemacher die Lainacher Kuhalm – eine der wenigen verbliebenen Melkalmen, in direkter Sichtweite auf der anderen Talseite liegt das Gasthaus „Zum Marterle“, deren Besitzerin die strengen Winter alleine hier oben verbringt. Auf der Kolmitzen trifft das Filmteam auf einen Brentler, einen Almhirten, der für das Wohlergehen der ihm anvertrauten Tiere sorgt. Verschiedene Lebensgeschichten, die eines verbindet: Bei aller Härte, die das Leben draußen im Wechsel der Jahreszeiten den Menschen abverlangt, bleibt ihnen ein Gefühl für die Besonderheit des alpinen Daseins.

Ausstrahlungstermine im ORF:

Sonntag, 9. Jänner, 18.25 Uhr, ORF 2

Donnerstag, 13. Jänner, 10.40 Uhr, ORF 2

Die Dokumentation „Bergleben rund ums Mölltal“ kann in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) auch via Live-Stream mitverfolgt werden und ist dort nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

