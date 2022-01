ORF-Vorabendmagazin „Studio 2“ startet mit neuen Themen und Serien ins neue Jahr – ab 10. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

U. a. Klima-/Nachhaltigkeitsschwerpunkt mit wöchentlicher Serie mit ORF-Wetterchef Marcus Wadsak und Umweltpsychologin Isabella Uhl-Hädicke

Wien (OTS) - Mit einer Reihe von neuen Themen und Serien startet das erfolgreiche ORF-2-Vorabendmagazin „Studio 2“ (Montag bis Freitag, 17.30 Uhr) mit Verena Scheitz, Birgit Fenderl, Norbert Oberhauser und Martin Ferdiny am Montag, dem 10. Jänner 2022, ins neue Jahr:

Fixpunkt am Montag ist weiterhin der Studiobesuch von „Zeit im Bild“-Chefreporter und Historiker Fritz Dittlbacher, der aktuelle gesellschaftspolitische Ereignisse einordnet und wichtige zeitgeschichtliche Themen aufgreift. Darüber hinaus wird am Montag künftig ein „Tier der Woche“ aus einem Tierheim vorgestellt, das einen neuen Platz sucht, und Tierarzt Dr. Mario Pichler wird Tipps für alle Haustierfreunde geben. Christof Stein, Experte für Altes und Gebrauchtes, wird ebenfalls weiterhin immer montags in „Studio 2“ mit spannenden Exponaten zu Gast sein.

Am Dienstag wird nicht nur weiterhin live gekocht, auch Autor und Schauspieler Michael Schottenberg ist mit „Schotti to go“ und seinen Reiseerzählungen fixer Gast in „Studio 2“. Außerdem neu:

„ZIB“-Wirtschaftsexperte und „Eco“-Moderator Dieter Bornemann erklärt wirtschaftliche Zusammenhänge, die alle betreffen. Und Rechtsanwältin Melany Buchberger-Golabi beantwortet juristische Fragen.

Der Mittwoch steht weiterhin im Zeichen von Gesundheit, Bewegung und Kultur, letztere präsentiert von Teresa Vogl. Neu hinzu kommt als wöchentliche Serie ein Klima-/Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Abwechselnd sind dazu ORF-Wetterchef und Klimaexperte Marcus Wadsak sowie Isabella Uhl-Hädicke, Umweltpsychologin an der Uni Salzburg, zu Gast. Und in Zuspielungen stellt „Studio 2“ „Klimaretter/innen“ vor – und damit Menschen, die sich im persönlichen Alltag um Klima/Nachhaltigkeit und somit um unser aller Zukunft kümmern.

Am Donnerstag gibt Allgemeinmedizinerin Christine Reiler in Zuspielungen, künftig aber immer wieder auch live im Studio, ihre besten und persönlichen Gesundheitstipps. „Studio 2“ stellt weiters regelmäßig Bücher vor und beschäftigt sich mit Blumen und Pflanzen für Terrasse und Garten. Und natürlich wird auch die beliebte Beitragsserie „Wie geht denn das?“ fortgesetzt.

Der Freitag steht weiterhin ganz im Zeichen von Lebensmittel- und Warenkunde. Dazu sind abwechselnd Kochbuchautorin und Lebensmittelexpertin Katharina Seiser und Fritz Treiber, Molekularbiologe des Geschmackslabors an der Karl-Franzens-Universität in Graz, zu Gast. Außerdem gibt ORF-Society- und Adelsexpertin Marion Nachtwey einen Überblick über die News aus der Welt der Stars und Sternchen. Und wohl auch weiterhin immer freitags zu Gast: Virologe Norbert Nowotny mit den wichtigsten Entwicklungen in Sachen Corona-Pandemie.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at