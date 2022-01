ORF-Premiere für spannendes Special in Spielfilmlänge: „Der Staatsanwalt: Tödliches Dickicht“ am 7. Jänner

Neue Folgen des ZDF/ORF-Krimihits mit Rainer Hunold ab 14. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Oberstaatsanwalt Bernd Reuther alias Rainer Hunold meldet sich mit acht neuen Fällen zurück! Sieben neue Folgen des ZDF/ORF-Krimihits stehen ab Freitag, dem 14. Jänner 2022, wöchentlich um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Den Auftakt macht bereits am Freitag, dem 7. Jänner, das Special „Tödliches Dickicht“ in Spielfilmlänge. Rainer Hunold bekommt es dabei als „Der Staatsanwalt“ mit dem organisierten Verbrechen zu tun. Als der Inhaber einer unscheinbaren Software-Firma ermordet wird, spricht vieles dafür, dass sich das Opfer mit den falschen Leuten angelegt hat. Constanze Knoche inszenierte das Special der Krimireihe nach einem Drehbuch von Mike Bäuml. An der Seite von Hunold sind weiters Fiona Coors, Max Hemmersdorfer, Astrid Posner und Heinrich Schafmeister im Stammensemble. In Episodenrollen sind u. a. Michael Pink, Bettina Lamprecht, Dirk Martens, Sithembile Menck, Niklas Kohrt und Laina Schwarz-Göbel zu sehen.

Mehr zum Inhalt

Der Überfall auf seine Software-Firma kostet Inhaber Jens Schubeck das Leben. Sein Kompagnon Dominik Winder (Niklas Kohrt) kommt zur Verblüffung von Staatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) vergleichsweise ungeschoren davon. Bei der Vernehmung lässt sich Winder von Anwältin Paula Olafson (Bettina Lamprecht) beraten, die beste Kontakte zur Hamburger Unterwelt hat. Auch Schubecks Frau Alexandra (Sithembile Menck) gibt der Kripo Rätsel auf. Sie scheint sich vor irgendetwas panisch zu fürchten. Um Licht ins Dunkel zu bringen, beginnt Oberkommissar Max Fischer (Max Hemmersdorfer) verdeckt zu ermitteln. Doch die Mission steckt voller Gefahren.

