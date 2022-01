Konzertveranstaltungen in der ersten Jännerwoche

Neujahrskonzerte in St. Pölten und am Tulbingerkogel

St.Pölten (OTS) - Morgen, Mittwoch, 5. Jänner, wird im Theater des Balletts in St. Pölten das Jahr 2022 mit dem traditionellen Neujahrskonzert begrüßt. Geboten wird dabei ein Mix aus bekannten Opern- und Operettenmelodien, interpretiert vom Original Wiener Salonensemble unter der Leitung von Lukas Rath. Das Europaballett begleitet mit schwungvollen Tanzeinlagen, mit dabei sind auch Wolfgang Gratschmaier als Moderator, die Sopranistinnen Cinzia Zanovello und Julia Wiszniewski sowie der Tenor Stephen Chaundy. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail info @ europaballett.at und www.europaballett.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 5. Jänner, geht ab 19 Uhr im Berghotel Tulbingerkogel das mittlerweile bereits 20. Tullnerfelder Neujahrskonzert über die Bühne. Gestaltet wird das Jubiläumskonzert von Günter Seifert und seinem Ensemble Die Wiener, der Violinistin Katharina Engelbrecht und der Sopranistin Rebecca Nelsen; durch das Programm führt Claus Bruckmann. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11723248, e-mail mvm @ donaukultur.com und www.donaukultur.com.

Schließlich wiederholt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich am Donnerstag, 6. Jänner, ab 16 Uhr und am Freitag, 7. Jänner, ab 18 Uhr im Festspielhaus St. Pölten sein Neujahrsprogramm mit Musik von Franz von Suppé, Giacomo Puccini, Alexander Borodin, Georges Bizet, Josef Hellmesberger, Antonín Dvorák, Nikolai Rimski-Korsakow, Leopold Schmetterer, Franz Lehár sowie Johann Strauss Vater und Sohn. Das erste Konzert mit der Sopranistin Caroline Melzer dirigiert Alfred Eschwé, das zweite - mit der Sopranistin Viktorija Kaminskaite -Lorenz C. Aichner. Auf ORF 2 werden die musikalischen Neujahrsgrüße in einer Aufzeichnung des ORF Niederösterreich am Sonntag, 9. Jänner, ab 11.05 Uhr ausgestrahlt. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Cocid-19-Regeln und derzeitigem Stand.

