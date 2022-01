Geführte Winterspaziergänge im Nationalpark Donau-Auen

Vogelwelt, Spuren der Wildtiere und tierische Überlebenstricks

St. Pölten (OTS/NLK) - Für alle, die sich auch in der kalten Jahreszeit nach Frischluft, Bewegung und Naturerlebnis sehnen, bietet der Nationalpark Donau-Auen jeweils ca. dreistündige, geführte Winterspaziergänge, die sich der Vogelwelt an der Donau, der Suche nach Spuren und Fährten der Wildtiere und den tierischen Überlebenstricks inmitten von Kälte und Eis widmen. Für Gruppen (ab 15 Personen) ist bei rechtzeitiger Anmeldung eine Wunschtermin-Vereinbarung möglich, für Individualgäste gibt es Fixtermine:

So startet am Samstag, 8. Jänner, am Samstag, 12. Februar, und am Sonntag, 6. März, jeweils um 14 Uhr in Schönau an der Donau eine „Spurensuche im Biberrevier“, die verdeutlicht, warum Biber und ihre landschaftsgestalterische Kraft so wichtig für eine intakte Aulandschaft sind. Gute Chancen, einen Seeadler - bis zu sechs Paare der „Könige der Auen“ brüten ja im Nationalpark Donau-Auen - zu erspähen, hat man auf der Ruine Rötelstein bei Hainburg. Begleiten kann man einen Nationalpark-Ranger dabei an den Sonntagen 9., 23. und 30. Jänner; Start ist jeweils um 10.30 Uhr in Hainburg.

An den Sonntagen 16. Jänner und 13. Februar werden dann die „Gefiederten Wintergäste der Donau-Auen“ besucht, die aus vielen Teilen Europas hierherkommen, um am großteils eisfrei bleibenden Fluss Nahrung zu finden; Start ist jeweils um 9.30 Uhr in Maria Ellend. Schließlich kann man an den Samstagen 15. Jänner und 20. Februar jeweils ab 14 Uhr von Orth an der Donau aus hautnah „Die Spur des Wassers - Suche nach verborgenem Leben“ erfahren, zumal die gestaltenden Spuren der Donau in der Aulandschaft im Winter besonders gut sichtbar sind.

Die Gestaltung und Durchführung aller Exkursionen erfolgt vorbehaltlich zum Veranstaltungszeitpunkt aktuell geltender behördlicher Covid-19-Vorgaben. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02212/3555 und e-mail schlossorth @ donauauen.at bzw. www.donauauen.at.

