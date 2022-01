ORF im Jahr 2021: 35,5 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Höchster Jahresmarktanteil seit 2012

Wien (OTS) - Mit u. a. der umfassenden aktuellen Berichterstattung zur Corona-Pandemie, den zahlreichen Infosendungen zur Regierungskrise in Österreich, hervorragend genutzten „Sommergesprächen“, Show-Events wie „Starmania 21“ und „Dancing Stars“, fiktionalen Erfolgen wie „Vorstadtweiber“, „Vienna Blood“, „Die Toten von Salzburg“ oder den Landkrimis, neuen „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sowie Sporthighlights wie der EURO, Sommer-Olympia und der Formel 1 erzielte die ORF-Sendergruppe im Jahr 2021 einen Marktanteil von 35,5 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,026 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 53,4 Prozent der TV-Bevölkerung. Mit diesem Jahresmarktanteil erreicht das ORF-Fernsehen den Topwert seit 2012.

Im Dezember verzeichnete die ORF-Sendergruppe einen Marktanteil von 36,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 4,172 Millionen Seherinnen und Sehern – das entspricht 55,3 Prozent der TV-Bevölkerung. ORF 1 erreichte dabei 2,228 Millionen Seher/innen (11,0 Prozent Marktanteil), ORF 2 3,405 Millionen Seher/innen (22,4 Prozent MA). ORF 1 und ORF 2 lagen gesamt bei 33,4 Prozent MA, die ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) bei 41,5 Prozent MA.

Weitere Key-Facts zum Programmjahr 2021

Unter den 2.000 im Jahr 2021 in Österreich (Basis E12+, Sendungen über fünf Minuten Sendungslänge) meistgesehenen TV-Sendungen finden sich 1.989 im ORF ausgestrahlte Produktionen. Die beste der nicht im ORF ausgestrahlten Sendungen findet sich auf Platz 1024. Alle dieser nicht im ORF gezeigten Sendungen im Top-2000-Ranking sind Formel-1-Übertragungen.

ORF 1: 2,052 Millionen Seher/innen (10,2 Prozent Marktanteil), ORF 2:

3,251 Millionen Seher/innen (22,1 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 32,3 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in der Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 41,5 Prozent MA.

Die ORF-Sendergruppe ist mit 35,5 Prozent Marktanteil und 5,947 Mio. Zuseherinnen und Zusehern jede Woche eindeutiger österreichischer Marktführer sowohl bei den Marktanteilen als auch der Reichweite (12+, 2021).

ORF 1 und ORF 2 sind die erfolgreichsten österreichischen Sender in den relevanten Zielgruppen:

ORF 1 erreicht 10,2 Prozent MA bei 12+ bzw. 12,3 Prozent MA bei 12–49, ORF 2 erreicht 22,1 Prozent MA bei 12+ bzw. 11,3 Prozent MA bei 12–49

Die zehn Topreichweiten 2021

„Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr (18. Jänner)

2,044 Millionen Zuschauer/innen, 60 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: Italien – Österreich“, Verl. (26. Juni)

2,033 Millionen Zuschauer/innen, 65 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM-Finale: Italien – England“, 2. Hz (11. Juli) 1,972 Millionen Zuschauer/innen, 61 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (1. März)

1,922 Millionen Zuschauer/innen, 63 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: Ukraine – Österreich“, 2. Hz (21. Juni)

1,642 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: Niederlande – Österreich“, 2. Hz (17. Juni) 1,563 Millionen Zuschauer/innen, 55 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: Österreich – Nordmazedonien“, 2. Hz (13. Juni) 1,504 Millionen Zuschauer/innen, 51 Prozent Marktanteil

„Slalom der Herren Schladming“, 2. DG (26. Jänner)

1,461 Millionen Zuschauer/innen, 38 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: Italien – Spanien“, 2. Hz (6. Juli)

1,453 Millionen Zuschauer/innen, 51 Prozent Marktanteil

„Fußball-EM: England – Dänemark“, 2. Hz (7. Juli)

1,426 Millionen Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

Spartensender ORF III und ORF SPORT + etabliert und unverzichtbar

Weiter sehr erfolgreich verlief das mittlerweile zehnte Sendejahr der beiden ORF-Spartensender ORF III Kultur und Information und ORF SPORT +. Beide haben sich im täglichen TV-Konsum der Österreicherinnen und Österreicher etabliert: Die technische Reichweite von ORF III liegt mittlerweile bei (unverändert) 97 Prozent, jene von ORF SPORT + bei (unverändert) 91 Prozent. Beide Sender sind damit unverzichtbar für das heimische Kultur- und Sportleben. Die durchschnittliche Tagesreichweite von ORF III lag im Jahr 2021 bereits bei 899.000, jene von ORF SPORT + bei (unverändert) 263.000.

Dezember-Highlights

-- „Pfiat Gott beinand – in memoriam Sepp Forcher“ am 21. Dezember im ORF-2-Hauptabend sahen 698.000 bei 23 Prozent Marktanteil.

-- „IM ZENTRUM“ erreichte mit dem Thema „Lockdownfrust und Impfpflichtzwist“ am 12. Dezember mit 37 Prozent Marktanteil den zweithöchsten Wert seit Sendungsbeginn.

-- Die zweite Ausgabe von „Stöckl live“ zum Thema Impfen sahen am 1. Dezember 712.000 bei 21 Prozent Marktanteil.

-- Topwert für den „Landkrimi: Flammenmädchen“ am 21. Dezember: Im Schnitt 814.000 bei 26 Prozent Marktanteil (26 bzw. 24 Prozent bei den Jungen) ließen sich diesen Fall in ORF 1 nicht entgehen.

-- Insgesamt 1,321 Millionen Zuseherinnen und Zuseher bzw. 18 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) starteten am 8. Dezember in ORF 1 mit einem Komödien-Doppel in die aktuelle Neues-aus-Stadt-und-Land-Saison: Mit bis zu 770.000 und durchschnittlich 744.000 Zuseherinnen und Zusehern liegt der Auftaktfilm „Man kann nicht alles haben“ auf Platz eins im ORF-Stadtkomödien-Ranking seit Start.

-- Weiterer Erfolg in Serie: Insgesamt 1,147 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 15 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) begleiteten Jakob Seeböck, Julia Cencig und Ferry Öllinger durch die beiden finalen Folgen der 20. „Soko Kitzbühel“-Staffel, die am 14. Dezember in ORF 1 zu sehen waren – mit durchschnittlich 833.000 bzw. 819.000 Krimifans erreichten die beiden letzten Fälle die besten Reichweiten seit dem Jahr 2008 (bei 26 bzw. 25 Prozent MA).

-- Erfolgreich war im Dezember auch die Event-Serie „Sisi“: Bis zu 809.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten (am 28. Dezember) die erste Doppelfolge zur sechsteiligen Historienproduktion in ORF 1 nicht verpassen, im weitesten Seherkreis erreichte „Sisi“ 1,933 Mio. Zuseher/innen und Zuseher, das sind 26 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Einmal mehr top auch die „Rosenheim-Cops“ mit 1,036 Millionen Reichweite bei 32 Prozent Marktanteil am 9. Dezember

-- Nach 40 Jahre „Wetten, dass ..?“ eine weitere Show-Reminiszenz war „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“, die am 25. Dezember in ORF 2 mit bis zu 671.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 22 Prozent Marktanteil ebenfalls ein Publikumserfolg war.

-- Die jährliche „Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel“ am 6. Dezember sahen 859.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 26 Prozent Marktanteil.

-- Großes Publikumsinteresse an ORF-1-Comedy-Unterhaltung: „Fakt oder Fake“ erreichte am 10. Dezember 531.000 Reichweite bei 18 Prozent Marktanteil (19 bzw. 22 Prozent in den jungen Zielgruppen), den „Kabarettgipfel“ ließen sich ebenfalls am 10. Dezember 735.000 bei 23 Prozent Marktanteil nicht entgehen (24 bzw. 21 Prozent bei den Jungen).

-- Das große Finale der Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 am 12. Dezember live im ORF konnte nicht dramatischer sein und bis zu 1,313 Millionen wollten sich den Showdown zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton via ORF 2 nicht entgehen lassen; im Schnitt verfolgten 1,173 Millionen bei 56 Prozent Marktanteil (54 bzw. 67 Prozent in den jungen Zielgruppen) den entscheidenden GP von Abu Dhabi – damit war der Grand Prix das bisher meistgesehene Rennen im ORF.

Quelle: AGTT / GfK: TELETEST; Evogenius Reporting, Erwachsene 12+, Sehbeteiligung in Tausend und Marktanteil in Prozenten, Weitester Seherkreis: zumindest eine Sendung kurz gesehen, Daten ab 26. Dezember vorläufig gewichtet.

