VSV/Kolba: Jahresrückblick 2021

VSV bietet Mitgliedern ab 1.1.2022 neues Service

Wien (OTS) - Der Verbraucherschutzverein (VSV) wurde professionalisiert. Es gibt fünf Teilzeitangestellte, ein Vereinslokal und eine moderne Web-Site mit Legal Tech im Hintergrund.

Der VSV betreibt bislang Sammelaktionen zu folgenden Themen

- rd 700 Dieseklagen in Ö und D (neue Aktion 2022)

- rd 50 Amtshaftungsklagen iS Ischgl (600 in Pipeline)

- rd 20 Produkthaftungsklagen gegen Eurogine (400 in Pipeline)

- rd 50 Fälle mit Lebensversicherungen verglichen bzw vor Klage

- rd 50 Fälle MAXenergy - Klagen vorbereitet



Rund 100 Dieselklagen konnten gewonnen und verglichten werden.

Der VSV bietet seinen Mitgliedern ab 1.1.2022 neu an:

- Individuelle Onlineberatung

- Teilnahme an Webinaren

- monatlicher Newsletter

- Schwerpunkte: Finanzdienstleistungen / Klimawandel / Covid-19

“Dafür, dass wir vom Staat kein Geld nehmen, sind wir sehr aktiv auf vielen Gebieten. Und wir sind unabhängig, weder Beamte noch AK-Funktionäre haben irgendeinen bremsenden Einfluß auf unsere Tätigkeit,“ betont Peter Kolba, Obmann des VSV. „Wir sind nur den Interessen unserer Mitglieder verpflichtet.“

