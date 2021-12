Valentin ad Brand im Protestcamp: Zum Glück wurde niemand verletzt

Ermittlungen der Behörden richtig und wichtig, um den schrecklichen Verdacht der Brandstiftung ausschließen zu können!

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Wichtigste ist, dass niemand bei dem Brand zu Schaden gekommen ist. Wir sind erleichtert, dass alle Personen vor Ort unverletzt herausgekommen sind. Jetzt sind die Behörden am Zug, um Klarheit über die Brandursache zu schaffen. Wir verurteilen jede Form von Gewalt und warten jetzt einmal die Ergebnisse der Untersuchungen ab", sagt SP-Gemeinderat und Vorsitzender des Mobilitätsausschusses Erich Valentin und weiter: "Ich möchte mich bei den Einsatzkräften bedanken. Durch ihr schnelles Handeln konnte weiterer Schaden abgewendet werden. Es ist gut zu wissen, dass wir uns in Wien auf die Feuerwehr so wie alle Blaulichtorganisationen verlassen können." (Schluss)

