FPÖ - Mahdalik: Illegale Feuerstellen schuld am Brand im illegalen Protestcamp?

Wann schreiten MA-36 und MA-37 endlich ein

Wien (OTS) - „Eventuell haben ja besoffene oder eingekiffte Baustellenbesetzer die Holzbaracke selber durch eine illegale Feuerstelle beim Vorglühen für Silvester abgefackelt. Weder MA-36 (Feuerpolizei) noch MA-37 (Baupolizei) durften bislang trotz zahlreicher Beschwerden und Anzeigen von Anrainern leider nicht gegen die zahlreichen Gesetzesverstöße dort vorgehen. Die SPÖ will mit den linken Arbeitsverweigerern, die von Hirschstetten aus den Welt-Kapitalismus in die Knie zwingen wollen, ja sogar Verhandlungen führen. Ich wünsche Ulli Sima viel Spaß mit diesen Deppen, anständige Menschen können über soviel Hilflosigkeit und Unterwürfigkeit aber nur mehr den Kopf schütteln. Vielleicht wird ja die Thunberg Gretl per Video zugeschaltet und schreit mit verzerrtem Paradeisg’sicht ein bisserl herum wie seinerzeit vor der UNO. Mindestens 22 Mio. Euro Schaden und eine monatelange Bauverzögerung sind Bürgermeister Ludwig offenbar wurscht, der Steuerzahler wird‘s schon blechen. Ein gutes Jahr würde für mich und 90% der Wiener Bevölkerung jedenfalls mit geräumten Baustellen beginnen“, meint FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. (Schluss)



