Lotto: Mit zwei Jackpots bei Lotto ins neue Jahr

Niederösterreicher knackt Joker Jackpot und gewinnt 387.000 Euro

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich holte in der letzten Runde des Jahres 2021 sozusagen die Gewinn-Kastanien aus dem Feuer, denn er war der einzige, der sich über einen hohen Gewinn freuen durfte. Dies allerdings beim Joker, denn Lotto „6 aus 45“ beendete das Jahr mit gleich zwei Jackpots.

Zum einen gab es keinen Sechser, und so wartet am Sonntag beim Auftakt des neuen Lotto Jahres ein mit rund 1,5 Millionen Euro gefüllter Gewinntopf. Es gab aber auch keinen Fünfer mit Zusatzzahl, und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Damit wartet hier am Sonntag ein Doppeljackpot und die Chance auf rund 310.000 Euro.

LottoPlus

Und auch bei LottoPlus klang das Jahr ohne Sechser aus. Nutznießer davon waren wieder die Gewinner eines Fünfers. 52 waren es, auf die die Sechser Summe aufgeteilt wurde, und die somit jeweils rund 5.400 Euro erhielten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich ging es um einen Jackpot, und den machte sich ein Spielteilnehmer bzw. eine Spielteilnehmerin aus Niederösterreich zunutze. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl war für ihn bzw. sie rund 387.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Dezember 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 689.597,64 – 1,5 Mio. warten DJP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 200.925,81 54 Fünfer zu je EUR 1.915,50 202 Vierer+ZZ zu je EUR 153,60 3.129 Vierer zu je EUR 55,00 5.146 Dreier+ZZ zu je EUR 15,00 53.582 Dreier zu je EUR 5,80 203.339 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 20 30 35 42 43 Zusatzzahl 10

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Dezember 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 52 Fünfer zu je EUR 5.386,90 2.336 Vierer zu je EUR 20,30 37.172 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 9 23 28 35 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 29. Dezember 2021

1 Joker EUR 386.841,20 9 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 968 mal EUR 88,00 9.318 mal EUR 8,00 93.104 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 8 4 3 8 4 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at