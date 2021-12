ORF-Premiere für starbesetzten Event-Dreiteiler „Der Palast“ ab 3. Jänner in ORF 2

Svenja Jung, Anja Kling und Heino Ferch erzählen eine Familiengeschichte vor der Kulisse des glamourösen Friedrichstadt-Palastes

Wien (OTS) - Der Berliner Friedrichstadt-Palast – Ort purer Lebensfreude und spektakulärer Tanzkunst sowie einer schicksalshaften Begegnung! Nach mehr als 20 Jahren finden einander dort die Zwillingsschwestern Marlene und Chris – Shootingstar Svenja Jung in einer Doppelrolle – wieder und sind geschockt. Die beiden wussten nichts voneinander. Also versuchen sie, hinter das Familiengeheimnis zu kommen, das zu ihrer Trennung kurz vor dem Mauerbau 1961 führte. Und so erzählt „Der Palast“ in drei Teilen – zu sehen als ORF-Premiere am 3., 4. und 5. Jänner 2022, um jeweils 20.15 Uhr in ORF 2 – eine deutsch-deutsche Familiengeschichte vor der glamourösen Kulisse des legendären Friedrichstadt-Palastes im Berlin der 1980er Jahre. Regisseur Uli Edel inszenierte den mitreißenden und topbesetzten Event-Dreiteiler nach einem Drehbuch von Rodica Doehnert. Neben Svenja Jung sind Heino Ferch, Anja Kling, der Österreicher Friedrich von Thun und in weiteren Rollen u. a. Hannes Wegener, August Wittgenstein, Luise Befort, Matthias Matschke, Annabella Zetsch und Daniel Donskoy zu sehen.

Mehr zu den Inhalten:

„Der Palast“ (1) am 3. Jänner um 20.15 Uhr

Ostberlin, Ende der 1980er Jahre: Kurz vor dem Kollaps des DDR-Regimes wird im Friedrichstadt-Palast ausgelassen gefeiert und getanzt. Auch Marlene (Svenja Jung) aus Bayern genießt die opulente Show. Hinter der Jungmanagerin liegen harte Verhandlungen mit dem DDR-Außenhandelsministerium. Da passiert etwas Unerwartetes: Unter den Mitwirkenden auf der großen, glamourösen Bühne entdeckt Marlene eine Doppelgängerin – ihre unbekannte Zwillingsschwester Chris (Svenja Jung). Die Ostberlinerin ist ohne Vater aufgewachsen und steht gerade vor einem wichtigen Meilenstein in ihrer Laufbahn. Aufgewühlt und entschlossen vereinbaren die Schwestern, das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu lüften. Doch Chris und Marlene trennen Welten.

„Der Palast“ (2) am 4. Jänner um 20.15 Uhr

Chris (Svenja Jung) hat auf der Jubiläumsfeier im Friedrichstadt-Palast auf ganzer Linie triumphieren können. Die größte Bewährungsprobe liegt aber noch vor ihr. Mit Marlenes (Svenja Jung) Pass will Chris die gut gesicherte, innerdeutsche Grenze überqueren, um ihren totgeglaubten Vater kennenzulernen. In Ostberlin besucht Marlene inzwischen anstelle von Chris ihre erkrankte Mutter Rosa (Anja Kling) und ist zutiefst berührt von der geradlinigen und kämpferischen Frau, die nicht weiß, wer gerade in Wahrheit vor ihr sitzt. Doch der Rollentausch zieht auch unliebsame Folgen nach sich. Schneller als gedacht steht das Leben der beiden Schwestern Kopf.

„Der Palast“ (3) am 5. Jänner um 20.15 Uhr

Unter größter Geheimhaltung vollzieht sich in Ostberlin eine berührende Familienzusammenführung. Marlene (Svenja Jung) will unbedingt in den Westteil der Stadt ziehen, um näher bei ihrer Mutter und ihrer Schwester sein zu können. Im Friedrichstadt-Palast muss Chris (Svenja Jung) unterdessen erneut um ihre Soloposition kämpfen. Doch der Konkurrenzdruck ist hoch. Noch schwerer wiegt aber der Verlust ihrer heimlichen Liebe Georg (August Wittgenstein). Der Ex-DDR-Bürger leidet unter den Folgen seiner Flucht in den Westen und ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Von Marlene alarmiert, fasst Chris einen waghalsigen Entschluss.

„Der Palast“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream bereitgestellt.

