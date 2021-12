Prosit 2022 – mit dem ORF-Fernsehen ins neue Jahr!

Das Silvester- und Neujahrsprogramm am 31. Dezember und 1. Jänner in ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat

Wien (OTS) - Traditionell geleitet der ORF zu Silvester, am Freitag, dem 31. Dezember 2021, sein Publikum in ORF 1 und ORF 2 um 0.00 Uhr mit dem „Donauwalzer“ beschwingt in das neue Jahr: In der Aufzeichnung aus dem Oberen Schloss Belvedere tanzen die Solisten Olga Esina und Roman Lazik sowie Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts eine Choreografie von Davide Bombana. Zuvor sorgen unter anderem die „Simpl Revue“ in ORF 1, die „Silvestershow“ in ORF 2, „Die Fledermaus“ in ORF III sowie Top-Konzerte in 3sat für einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Der Jahreswechsel in ORF 1 – „Simpl Revue“, „Best of Kabarettgipfel“, „Ein echter Wiener“ und „Dinner for One“

Zu Silvester stehen ab 7.10 Uhr u. a. die ORF-Premiere des tschechischen Wintermärchens „Die zwölf Monate“ und ein Wiedersehen mit „Conni und Co“ sowie „Jumanji“ auf dem Programm für die ganze Familie in ORF 1, bevor um 13.40 Uhr beim Qualifikationsspringen zur 70. Vierschanzentournee Österreichs Adler antreten.

„Mit Hurra und Überschall ins Neue Jahr!“ heißt es um 20.15 Uhr in ORF 1, wenn die „Simpl Revue“ in der „Arche Noah Luxusklasse“ auf eine kleine Verabschiedungstour um den Planeten Erde einlädt – bevor Österreich den Mars besiedelt. An Bord übernimmt die Betreuung das Simpl-Ensemble, bestehend aus Katharina Dorian, Jennifer Frankl, Ariana Schirasi-Fard, Joachim Brandl, Martin Buchgraber, Julian Loidl, Matthias Mamedof und Bernhard Murg. Reiseleitung und Conférencier ist Joachim Brandl. Für den nötigen Schub sorgt Autor und Regisseur Michael Niavarani.

Danach präsentiert Alex Kristan um 21.45 Uhr beim „Best of Kabarettgipfel“ die lustigsten Ausschnitte aus den bisherigen Gipfeltreffen. Und so kann das Publikum noch einmal über Thomas Stipsits und seine pointierten Varianten bekannter Lieder, Klaus Eckels Wortkaskaden oder Eva Maria Marold und Viktor Gernot, wie sie einander ein Nicht-Liebeslied vorsingen, lachen.

Um 22.40 Uhr heißt es traditionell „Ein echter Wiener geht nicht unter“, auch wenn den legendären Sackbauers wieder eine etwas andere „Jahreswende“ bevorsteht. Der Kultsketch „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ steht um 23.40 Uhr auf dem Silvester-Programm – getreu dem Motto „same procedure as every year!“

Der Jahreswechsel in ORF 2 – „Das Wiener Riesenrad“, 20 Jahre „Rosenheim-Cops“, „Silvestershow mit Jörg Pilawa“

ORF 2 startet um 9.05 Uhr mit Peter Alexander, Marianne Koch, Marika Rökk und Hans Moser im Komödienklassiker „Die Fledermaus“ aus dem Jahr 1961, bevor Heinz Marecek um 10.50 Uhr in der Dokumentation „Das Wiener Riesenrad“ des ORF-Landesstudios Wien Geschichte und Rolle des Wiener Wahrzeichens auf einzigartige Weise erklärt.

„Es gabat a Leich!“ heißt es am Nachmittag ab 13.15 Uhr in ORF 2, wenn die „Die Rosenheim-Cops“ ihren 20. Geburtstag mit fünf unterhaltsamen und prominent besetzten Folgen und einem Winterspecial feiern.

Um 19.48 Uhr spricht „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“.

Auch in diesem Jahr beschließt die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ das Programm von ORF 2: Mit Hits für jeden Musikgeschmack und Partystimmung pur feiert Jörg Pilawa, mit Francine Jordi an seiner Seite, zahlreichen Gästen und dem Publikum in ORF 2, ARD und SRF ins Neue Jahr. Bei der großen Eurovisions-Silvestershow wird Rock-Legende Suzi Quatro dabei sein, außerdem sorgen die Band Santiano, Melissa Naschenweng, Extrabreit, Bläck Fööss, Nockis, Ben Zucker, Karat, Leony, No Angels, Loco Escrito, Sasha, Maite Kelly, die Prinzen, Johnny Logan, Andrea Berg, Peter Kraus u. v. m. für beste Unterhaltung. Neben Party-Hits, Pop-, und Schlager-Evergreens, stimmungsvollen Balladen und Rock-Klassikern gibt es auch Magie und jede Menge spannende Aussichten: Astrologin Antonia Landsdorf erstellt persönliche Jahreshoroskope für 2022 für die Stars und das Publikum.

Danach, um 0.30 Uhr, bringt ein Klassiker aus dem ORF-Archiv Retro-Feeling zurück auf die Bildschirme: Bei „Starlight – Die Prominenten-Playbackshow“ gibt es in der Silvesternacht ein Wiedersehen mit der legendären Show mit Peter Rapp aus dem Jahr 1999 und Playback-Auftritten von u. a. Dieter Chmelar, Rainer Pariasek, Oliver Baier, Birgit Fenderl, Franz Posch, Gerda Rogers, Robert Kratky und Tarek Leitner.

Die Neujahrsmatinee am 1. Jänner mit der Live-Übertragung des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ (11.15 Uhr) als Höhepunkt beginnt um 9.05 Uhr mit der Dokumentation „Meine Ringstraße“, gefolgt vom Dirigentenporträt „Barenboim oder die Kraft der Musik“ (9.50 Uhr) und dem bewährten alljährliche Blick hinter die Kulissen des glanzvollen kulturellen Ereignisses unter dem Titel „Auftakt zum Neujahrskonzert 2022“ (10.35 Uhr). In der Konzertpause würdigt der Musikfilm „Mission Apollo – Österreichs Welterbe“ (ca. 11.50 Uhr) das 50-Jahr-Jubiläum der UNESCO-Welterbekonvention, der Österreich vor 30 Jahren beigetreten ist.

Der Jahreswechsel in ORF III – „Die Fledermaus“ und „Jahresausklang“-Party

Das Silvesterprogramm in ORF III eröffnen zwei Folgen „Was lachen Sie“ (ab 10.05 Uhr) mit Texten von Karl Farkas, Fritz Grünbaum, Otto Reutter und Hugo Wiener. Danach sorgt Otto Schenk mit sechs humorvollen Erfolgsprogrammen (ab 12.00 Uhr) für beste Unterhaltung. Anschließend an die live-zeitversetzte Übertragung der „Fledermaus“ (20.15 Uhr) aus der Wiener Staatsoper laden Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg zum unterhaltsamen „Jahresausklang mit ORF III“ (23.05 Uhr). Die außergewöhnliche Silvesterparty führt das Publikum mit musikalischer Begleitung durch die Welt der beliebtesten Melodien und lustigsten Bräuche rund um das Neujahrsfest.

Am 1. Jänner 2022 startet ORF III mit einer Ausgabe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.45 Uhr) ins neue Jahr. Um 10.00 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria aus Eisenstadt“. Ab 11.50 Uhr stehen dann fünf Komödien mit Publikumsliebling Peter Alexander auf dem ORF-III-Spielplan, darunter der 1961 produzierte Operettenfilmklassiker „Die Fledermaus“ (18.25 Uhr). Um 20.15 Uhr gibt es schließlich das Service-Dacapo des „Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker“ im Hauptabend.

Der Jahreswechsel in 3sat – mit den besten Konzerten aus der Rock-und Popgeschichte

Traditionsgemäß rockt 3sat am 31. Dezember ab 6.30 Uhr am Thementag „Pop around the clock“ mit Konzerten internationaler Stars ins neue Jahr. Mit dabei sind u. a. Eric Clapton, The Rolling Stones, Joan Armatrading, Bruce Springsteen, Billy Joel, Simply Red, Pet Shop Boys, Kylie Minogue, Christina Aguilera, P!nk, Coldplay und Depeche Mode.

