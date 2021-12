radio FM4 trauert um Gerlinde Lang

Wien (OTS) - FM4 trauert um Moderatorin und Redakteurin Gerlinde Lang, die am 28. Dezember 2021 nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.

ORF-Radiodirektorin und FM4-Chefin Monika Eigensperger: „Gerlinde Lang kam bereits mit Anfang 20 zu FM4, weil es ihr Traum war, Radiomoderatorin zu werden. Bereits da war schon klar, dass sie nicht nur einen Traum, sondern auch viel Talent hatte. Eine frische, unverbrauchte Stimme, die sich sehr schnell on Air bewährt hat - und beeindruckenderweise bis zum Schluss genauso frisch geklungen hat, wenn auch natürlich noch viel professioneller. Es macht mich sehr traurig, dass wir diese Stimme nun nicht mehr hören werden. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.“

Bereits mit 20 Jahren fing Gerlinde Lang bei FM4 an, dem Sender, den sie ihr Leben lang begleiten und mitprägen sollte: Mode, Musik, Games, Kunst und vieles mehr - all ihre Leidenschaften brachte sie bei FM4 ein und setzte sich mit großer Neugier und einer ansteckenden Begeisterungsfähigkeit damit auseinander. On Air moderierte sie die Sendungen „Connected“ und „Homebase“ sowie die „FM4 Charts“; ihre Fröhlichkeit, ihre verschmitzten Kommentare und ihr echtes Interesse an den Inhalten, die sie präsentierte, machten den ganz besonderen Charme ihrer Moderationen aus. Bei Außeneinsätzen war sie oft und gern dabei, ob bei großen Festivals, FM4-Touren oder jahrelang im Reporter/innen-Team bei der Ars Electronica in Linz. Zuletzt hat sie als Spät-Chefin vom Dienst kompetent und gelassen die Abendsendungen bei FM4 abgewickelt. Nun ist eine der prägnantesten FM4-Stimmen verstummt. Mit Gerlinde Lang haben die Mitarbeiter/innen von FM4 nicht nur eine Kollegin verloren, sondern einen besonderen Menschen, mit dem sie viele schöne Erinnerungen verbinden. Sie wird fehlen. FM4-„Connected“ sendet heute ab 15.00 Uhr eine Stunde in Erinnerung an Gerlinde Lang.

Rückfragen & Kontakt:

Radio FM4 Öffentlichkeitsarbeit

Jenny Blochberger

+43 69910375722

jenny.blochberger @ orf.at