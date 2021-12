20 Jahre „Die Rosenheim-Cops“ – Krimi-Marathon am 31. Dezember

Außerdem: ORF-Premiere für neues Winterspecial „Mörderische Gesellschaft“ mit den beliebten bayerischen Ermittlern am 29. Dezember

Wien (OTS) - „Es gabat a Leich!“ – mit diesen legendären Worten beginnen seit fast 500 Folgen die Mordermittlungen bei den „Rosenheim-Cops“. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der erfolgreichen Serie präsentiert ORF 2 am Freitag, dem 31. Dezember 2021, ab 13.15 Uhr einen ganzen Krimi-Nachmittag mit den beliebten bayerischen Ermittlern. Auf dem „Rosenheim-Cops“-Marathon-Programm stehen die allererste Episode sowie vier weitere unterhaltsame, prominent besetzte Folgen mit u. a. Simone Thomalla und Andreas Gabalier sowie das 90-minütige Winterspecial „Der Schein trügt“ aus dem Jahr 2017 mit u. a. Katharina Stemberger, Andreas Kiendl und Michael Menzel. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit u. a. Joseph Hannesschläger, Igor Jeftic, Michael A. Grimm, Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller und Dieter Fischer.

Bereits am Mittwoch, dem 29. Dezember, steht um 20.15 Uhr in ORF 2 mit „Mörderische Gesellschaft“ die ORF-Premiere des neuen Winterspecials auf dem Programm. Nachdem ein Mitglied einer schwerreichen Industriellenfamilie tot aus einem See geborgen wird, steht schnell fest: Es war Mord! Bei winterlicher Idylle in Oberbayern nehmen „Die Rosenheim-Cops“ die Ermittlungen auf. Regie beim hochspannenden Fall in Spielfilmlänge führte Herwig Fischer, nach einem Drehbuch von Kerstin Oesterlin und Jessica Schellack. Für das Serienspecial standen u. a. Igor Jeftic, Dieter Fischer, Max Müller, Marisa Burger, Michaela May, Leopold Hornung, Sabine Lorenz und Karin Thaler vor der Kamera.

ORF-Premiere: Winterspecial „Die Rosenheim-Cops: Mörderische Gesellschaft“ am 29. Dezember um 20.15 Uhr

Die Temperaturen in Rosenheim sind längst unter den Gefrierpunkt gerutscht, als die schlimmsten Befürchtungen im Fall eines Vermissten wahr werden. Sebastian Herrling lebt nicht mehr. Der sportliche Sohn schwerreicher Industrieller ist allerdings nicht beim Klettern abgestürzt, wie alle glauben. Er wurde erschlagen. Zwei Spaziergängerinnen entdecken Herrlings Leiche in einem See. Den Ermittlern Hansen (Igor Jeftic) und Stadler (Dieter Fischer) steht anstrengende kriminalistische Knochenarbeit bevor. Neben Habgier könnte auch Eifersucht das Mordmotiv sein. Da taucht überraschend eine weitere Leiche auf.

„Die Rosenheim-Cops“-Marathon am 31. Dezember in ORF 2:

„Der Tote am See“ – die allererste Folge zum Wiedersehen um 13.15 Uhr

Paul Brenninger (Stefan Lehnen) hat es als Postzusteller erstaunlich weit gebracht. Er fährt eine sündhaft teure Harley, bewegt sich in gehobenen Kreisen und hat ein Verhältnis mit der Verlobten (Julia Thurnau) des Hoteliers Huber (Miguel Herz-Kestranek). Eines Morgens wird Brenninger tot aus dem See geborgen. Wie es scheint, ist ihm sein ausschweifender Lebensstil zum Verhängnis geworden. Die Cops Satori (Markus Böker) und Hofer (Joseph Hannesschläger) tippen zunächst auf einen Mord aus Eifersucht.

„Schachmatt und tot“ mit Gaststar Wolfgang Fierek um 14.00 Uhr

Im Rahmen einer Betriebsfeier wird Mitarbeiterin Bettina Sandorf (Claudia Hübschmann) verabschiedet, da sie sich versetzen lässt. Das gemütliche Beisammensein findet ein jähes Ende, als Sandorfs Nachfolger Ernst Streidler (Martin Carnevali) nach einer Partie Schach mit Sandorfs Freund Markus Klammer (Lutz Winde) plötzlich tot zusammenbricht. Offensichtlich wurde Streidler vergiftet. Um den Fall schnellstmöglich aufklären zu können, sind die Rosenheim-Cops Hofer (Joseph Hannesschläger) und Hansen (Igor Jeftic) bemüht, das berufliche und private Umfeld des Opfers näher zu durchleuchten. Unterdessen befeuert Tausendsassa Ferdinand Reischl (Wolfgang Fierek) ein sensationelles Gerücht.

„Voodoo in Rosenheim“ mit Gaststar Simone Thomalla um 14.45 Uhr

Der Mord an Modeschöpferin Brigitte Krömer (Simone Thomalla) stellt die Kommissare Hofer (Joseph Hannesschläger) und Hansen (Igor Jeftic) gleich vor mehrere Rätsel. Auf den ersten Blick fehlen Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung. Zudem wird neben der Leiche eine Voodoo-Puppe gefunden. Könnte das Opfer damit zu Tode erschreckt worden sein? Während Pathologin Dr. Kern (Maren Schumacher) noch über die Kraft der Einbildung nachsinnt, vernehmen die Cops eine erste Tatverdächtige: Cordula Norden (Nicole Beutler). Deren Mann Harry (Dieter Thomas Heck) hatte eine Affäre mit der Ermordeten.

„Endlich tot“ mit Gaststar Sigi Zimmerschied um 15.30 Uhr

Direkt neben seinem Wohnwagen entdeckt Dauercamper Manfred Auer (Sigi Zimmerschmied) eines Morgens die Leiche seines Nachbarn. Schnell steht fest, dass der Mann unter falscher Identität gereist ist. Offenbar handelt es sich bei dem Toten um Clemens Gassmann. Dieser soll allerdings schon vor zwei Jahren beim Segeln ums Leben gekommen sein. Eine geheimnisvolle SMS und eine Witwe (Sabine Osthoff), die vom Untertauchen des Ermordeten nichts gewusst haben will, treiben den Kommissaren Hansen (Igor Jeftic) und Hartl (Michael A. Grimm) zusätzlich die Sorgenfalten auf die Stirn.

„Mozarts kleiner Bruder“ mit Gaststar Andreas Gabalier um 16.15 Uhr

Gemeinsam mit Eventmanager Hubertus Wallner (Philipp Moog) soll Popstar Fabrizio Frey (Andreas Gabalier) ein Festival zu Ehren Johann-Baptist Knauffs ausrichten. Das Highlight stellen dabei neuentdeckte Noten dieses Komponisten dar. Kurz nach Freys Anreise wird ausgerechnet der Entdecker der Noten, Archivar Winschek, von Frey erschlagen im Stadtarchiv aufgefunden. Verdächtige gibt es gar viele in dem Mordfall. Neben dem Liebhaber von Winscheks Frau gerät vor allem der dubiose Eventmanager Wallner in den Mittelpunkt der Ermittlungen von Hofer (Joseph Hannesschläger) und Hansen (Igor Jeftic).

Winterspecial „Der Schein trügt“ mit u. a. Katharina Stemberger, Anderas Kiendl, Michael Menzel um 17.20 Uhr

Rosenheim versinkt unter einer Schneedecke. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um sich auf die Ski zu schwingen. Aber selbst im Winter schläft das Verbrechen nicht. Im teilweise in St. Johann im Pongau gedrehten ZDF/ORF-Serienspecial in Spielfilmlänge von Regisseur Jörg Schneider wird, just als Kommissar Stadler (Dieter Fischer) im Skihotel „Bergkamm“ nächtigt, dort ein Mord verübt. Viele Verdächtige geraten ins Visier der ermittelnden Kollegen Hofer (Joseph Hannesschläger) und Hansen (Igor Jeftic). Neben dem bewährten grandiosen Stammensemble mit Joseph Hannesschläger, Igor Jeftic, Dieter Fischer, Marisa Burger und Max Müller verstärken zahlreiche Austro-Mimen die Darstellerriege, darunter Katharina Stemberger als korrupte Hoteldirektorin, Andreas Kiendl als Stargeiger und Michael Menzel als Skilehrer.

