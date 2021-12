Baustart des IFA Immobilieninvestments „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“

Graz (OTS) -

Spatenstich des 28,3 Mio. Euro Projekts in Graz

IFA realisiert 89 geförderte Neubauwohnungen für private Anlegerinnen und Anleger

Geplante Fertigstellung im Sommer 2023

Spatenstich für das IFA Projekt „Idlhofgasse 70“ in Graz. Bis 2023 entstehen in nachgefragter Citylage 89 geförderte Wohnungen, ein Geschäftslokal sowie 75 Tiefgaragenplätze. Das Projekt wird als Bauherrenmodell Plus der IFA AG realisiert, an dem sich 82 private Anlegerinnen und Anleger mit insgesamt 28,3 Mio. Euro beteiligt haben

Das hohe Interesse von Privatpersonen an Immobilieninvestments zeigt sich beim Projekt „Idlhofgasse“ sehr deutlich. Denn innerhalb dieses Jahres erfolgten Zeichnungsstart des Investments, 100% Platzierung und Spatenstich. Aktuell sind bei der IFA AG österreichweit zehn Investments in Bau, aktuelle Beteiligungen sind bei Projekten in Wien und Salzburg möglich.

Daten & Fakten: „Idlhofgasse 70 | Wohnen in der Grazer City“

Standort: Idlhofgasse 70, 8020 Graz

Wohnungen: 89 Wohnungen in Größen von 33 bis 95 m2, 1 Geschäftslokal

Tiefgaragenplätze: 75

Investitionsvolumen: 28,3 Mio. Euro

Investment: IFA Bauherrenmodell Plus

Geplante Fertigstellung: Sommer 2023

Informationen zu aktuellen IFA Investments finden Sie unter www.ifa.at.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit kurz-, mittel- oder langfristigem Anlagehorizont. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Michael Moser

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 660 315 1344

E-Mail: m.moser @ eup.at