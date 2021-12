Grazer Startups haben große Pläne für 2022

Beim Startup Playground, dem Event des steirischen Startup-Vereins Ideentriebwerk, gingen drei innovative Grazer Startups als Sieger hervor: BestMatch, Scan4Good und Flexplore.

Graz (OTS) - Zwei Monate ist es her, seit das Ideentriebwerk mit dem Startup Playground das Unicorn Startup & Innovation Hub zur Spielwiese für die Ideen der Zukunft gemacht hat. Bei den drei Siegern des Wochenendes, BestMatch, Scan4Good und Flexplore, hat sich seitdem viel getan und es wurden trotz der aktuell schwierigen Umstände bereits Pläne für das kommende Jahr geschmiedet.

Spielwiese der Ideen

Drei Tage voller Experten-Input, Innovation und Workshops für angehende Gründer:innen sind im November 2021 beim 10-jährigen Jubiläum des Startup Playgrounds wieder erfolgreich über die Bühne gegangen. Zahlreiche Teilnehmer:innen nutzten das Intensiv-Wochenende, um an ihren Gründungsideen zu feilen. Ihnen standen am Startup Playground Gründer und Gründerinnen aus der Grazer Startup-Szene als Mentor:innen mit ihrem Experten-Wissen und Erfahrungen zur Seite.

Die neue Generation der Gründer:innen



Bei den Final Pitches, dem krönenden Abschluss des Wochenendes, konnten drei Startups die Jury und das Publikum besonders von sich überzeugen und je einen der drei begehrten Preise für sich gewinnen.

Die Experten-Jury, bestehend aus Angelika Mitteregger (Stadt Graz), Bernhard Weber (Gründungsgarage/Unicorn), Wolfgang Deutschmann (GREEN ROCKET) und Viktoria Ilger (AVL Creators Expedition), kürte BestMatch zum Sieger des Startup Playground 2021. BestMatch ist eine Plattform, die Vermieter:innen und Makler:innen bei der Vorauswahl von potentiellen Mieter:innen unterstützt. Anhand der Angaben der Interessent:innen erfolgt eine Auswahl jener Mieter:innen, die am besten zu den gewünschten Anforderungen passen. Das vierköpfige Gründerteam befindet sich gerade in der Softwareentwicklung - im Frühjahr 2022 wird bereits die erste Version für Testkund:innen verfügbar sein.

Obwohl die Idee zu Scan4Good erst vor wenigen Monaten entstand, konnte das Team die Herzen des Publikums gewinnen und den begehrten Community-Preis ergattern. Mithilfe eines kleinen Device soll der Inhalt des Kühlschranks digitalisiert werden und ist somit jederzeit am Smartphone abrufbar. Damit soll die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln minimiert werden. Gerade in Zeiten eines verstärkten Bewusstseins für Nachhaltigkeit ist zu erwarten, dass diese Idee in Zukunft gut angenommen und an Bedeutung gewinnen wird.

Den Special-Preis, der durch die Ideentriebwerk-Crew verliehen wird, konnte Flexplore für sich entscheiden. Die Idee des Gründers ist es, eine Reiseplattform zu schaffen, die maximale Flexibilität ermöglicht. Individuell abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse zeigt Flexplore die günstigsten Zieldestinationen in einem bestimmten Zeitraum an. Im kommenden Jahr wird der Fokus des Unternehmens insbesondere auf der Steigerung der Bekanntheit liegen, um so mehr Nutzer:innen zu gewinnen. Dass das Reisebedürfnis in der Bevölkerung angesichts derzeitiger Reisebeschränkungen in Zukunft groß bleibt oder sogar noch stärker wird, ist anzunehmen.

Obwohl die Umstände angesichts der Corona-Krise besonders für neu gegründete Startups gerade alles andere als einfach sind, bleiben alle drei Startups optimistisch, was die Zukunft sowie die weiteren Pläne betrifft.

“Der Startup Playground war ein wirklich außergewöhnliches Event mit wahnsinnig ambitionierten und kreativen Teilnehmer:innen und Organisator:innen sowie den Mentor:innen, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen. Ich freue mich schon auf die weitere Entwicklung der Idee”, so Peter Rieß, Gründer von Scan4Good.

