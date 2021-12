Causa Wolf – SPÖ-Deutsch: „Mutmaßliche Korruption zieht immer weitere Kreise in ÖVP – Laut Chats auch Schüssel und Schelling involviert“

Auch Anti-Korruptions-Experte Fiedler ortet „Sittenbild übelster Sorte“, doch neuer ÖVP-Kanzler Nehammer schweigt noch immer zu unsauberer Politik in ÖVP

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bekräftigt heute, Montag, seine Kritik an der „verfehlten und unsauberen Politik der ÖVP, die sich in der Causa Wolf/Schmid wie unter der Lupe zeigt“. „Dass laut Chat-Nachrichten auch Ex-ÖVP-Kanzler Schüssel und Ex-ÖVP-Finanzminister Schelling in die höchst dubiosen Vorgänge rund um den Steuernachlass für ÖVP-Unterstützer Wolf involviert sind, legt nahe, dass es sich hier um ein ‚System ÖVP‘ handelt, das weit über Thomas Schmid hinausgeht“, so Deutsch, der betont, dass „die mutmaßliche Korruptionsaffäre rund um das großzügige Steuergeschenk an ÖVP-Intimus Wolf immer weitere Kreise in der ÖVP zieht“. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Obwohl sich die Causa Wolf beinahe täglich weiter auswächst und auch der renommierte Anti-Korruptions-Experte Fiedler heute völlig zu Recht von einem ‚Sittenbild übelster Sorte‘ spricht, schweigt sich der neue ÖVP-Kanzler Nehammer weiter zu diesem mutmaßlichen ÖVP-Skandal aus. Es ist hoch an der Zeit, dass Nehammer klar Stellung bezieht und für volle Transparenz und Konsequenzen sorgt. Die ÖVP hat mit ihren zahllosen Skandalen und mit ihrem Corona-Versagen das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik demoliert. Nehammer irrt, wenn er glaubt, hier einfach durchtauchen zu können“, so Deutsch, der gegenüber dem SPÖ-Pressedienst klarstellt: „Die Vorgänge rund um den Steuernachlass für Wolf zeigen, für wen die ÖVP Politik macht: für die Superreichen – und nicht für die hart arbeitenden Menschen und Familien in Österreich.“ (Schluss) mb/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/