Silvestervorstellungen im Ronacher, Theater an der Wien und in der Kammeroper

Von Julius Caesar & Cleopatra bis zum Musical-Hit CATS

Wien (OTS) - Die Theater der VBW bieten für den Jahreswechsel ein vielfältiges Musiktheaterprogramm an: Im Ronacher stehen zwei Vorstellungen von Andrew Lloyd Webbers Musical-Meisterwerk CATS auf dem Spielplan, im Theater an der Wien ist die hoch akklamierte Barockopernproduktion GIULIO CESARE IN EGITTO zu sehen. In der zweiten Spielstätte des Theaters an der Wien, in der Wiener Kammeroper, entführen die Mitglieder des Jungen Ensembles das Publikum am 30. und 31. Dezember mit dem Abend DER FALL STRAUS in die Welt der Silbernen Operette.

Zwei Vorstellungen von Musical-Phänomen CATS im Ronacher

Gleich zweimal ist an Silvester das Musical CATS zu erleben. Um 14:30 Uhr und 19:00 Uhr finden im Ronacher Vorstellungen des legendären Stücks statt, das dort seit September 2019 das Publikum begeistert und mit Tanz, Magie, Mystik und Grammy-prämierte Musik allabendlich für Standing Ovations sorgt. Aufgrund der großen Publikumsnachfrage wurde das legendäre Stück bereits zweimal verlängert und ist aktuell in der dritten Spielzeit bei den VBW zu erleben.

Bildmaterial CATS: https://cloud.vbw.at/index.php/s/PR8K3piQRQmgRd7

Im Theater an der Wien: GIULIO CESARE IN EGITTO am 31.12. und Streaming am 29.12. auf myfidelio

Für den Barockopern-Hit von G. F. Händels „Giulio Cesare in Egitto“ mit Countertenor-Star Bejun Mehta in der Titelpartie und Louise Alder als Cleopatra gibt es noch Restkarten für die Aufführung am 31. Dezember. Aufgrund der aktuellen Sperrstundenregelung beginnt die Vorstellung bereits um 18.30 Uhr. Dirigent Ivor Bolton und der Concentus Musicus Wien entfachen ein wahres Feuerwerk von Klangfarben! Die Aufzeichnung dieser Neuproduktion wird am Mittwoch, den 29. Dezember um 19.00 Uhr auf der Online-Klassikplattform myfidelio gestreamt. Link: www.myfidelio.at

2G-plus Regel im Ronacher und im Theater an der Wien

Ab dem 27. Dezember gilt für den Theaterbesuch im Ronacher und im Theater an der Wien die 2G-plus-Regel. Besucher*innen benötigen einen aktuellen 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) und einen negativen PCR-Test, der nicht länger als 48h zurückliegt und bis Ende der Veranstaltung gültig ist. In der Kammeroper gilt weiterhin aufgrund der Besucher*innenkapazität von unter 500 Personen die 2G-Regel. Zudem gilt in allen Theatern die FFP2-Maskenpflicht. Weitere Infos: www.vbw.at/staysafe

Tickets unter www.musicalvienna.at und www.theater-wien.at , bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

Rückfragen & Kontakt:

VEREINIGTE BÜHNEN WIEN GMBH

Mag.a (FH) Monika Bjelik

Leitung Kommunikation Musical /

Pressesprecherin Ronacher & Raimund Theater

E: monika.bjelik @ vbw.at / T: +43 1 588 30 1513

www.musicalvienna.at



Sabine Seisenbacher

Leitung Pressebüro Theater an der Wien / Pressesprecherin

E: sabine.seisenbacher @ vbw.at / T: +43 1 588 30 1520

www.theater-wien.at



Mag.a Astrid Bader

Leitung Corporate Communications /

Unternehmenssprecherin

E: astrid.bader @ vbw.at / T: +43 1 58830 1500

www.vbw.at