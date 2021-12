Bilanz "100 Jahre Burgenland" im ORF

Jubiläum auch 2022 mit Reihe "100 Objekte – 100 Geschichten" Thema: ORF Burgenland zeigt 100 Ausstellungsobjekte und deren Geschichte

Eisenstadt (OTS) - Im Jahr 2021 feierte das Burgenland seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich. Der ORF Burgenland produzierte zahlreiche Sendungen im Jubiläumsjahr, das nicht nur coronabedingt eine Herausforderung darstellte. Es war auch für die Redaktionen des ORF Burgenland im Hinblick auf die Berichterstattung ein außergewöhnliches Jahr.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: „In diesem durch die Corona-Pandemie dominierten Jahr konnte der ORF Burgenland das 100-Jahr-Jubiläum trotzdem gebührend feiern. Mit zahlreichen Produktionen, Dokumentationen und außergewöhnlichen Programmaktionen hat der ORF einmal mehr seine Kompetenz als öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Beweis stellen können. Ich bedanke mich bei den Kulturinstitutionen des Landes und unseren Partnern, aber auch bei allen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diese Sendungen für das Publikum möglich gemacht haben.“

"100 Jahre – 100 Plätze"

Den Startschuss für die Aufarbeitung der Geschichte des Landes gab am 4. Jänner 2021 die aufwendig gestaltete Serie "100 Jahre – 100 Plätze": Von Kalch bis Kittsee, von Brüssel bis Wien wurden tatsächlich alle 100 Plätze von ORF-Burgenland-Moderatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits besucht.

Mit jeder dieser 100 Folgen in Radio, Fernsehen und online auf burgenland.ORF.at wurden im Gesamten ca. 100.000 SeherInnen, HörerInnen und LeserInnen erreicht.

Auch im nächsten Jahr ist das Jubiläum in der Serie "100 Objekte – 100 Geschichten" noch weiterhin ein Thema. In der Fortsetzung von "100 Jahre – 100 Plätze" zeigt der ORF Burgenland 100 Ausstellungsobjekte und deren Geschichte. Alle 100 Gegenstände befinden sich in der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining. HistorikerInnen, LeihgeberInnen und WissenschaftlerInnen werden zu den jeweiligen Objekten Details, Fakten und Hintergrundgeschichten präsentieren. Die Serie ist ab Montag, dem 17. Jänner 2022, zu den gewohnten Sendeterminen (montags und donnerstags) nach "Burgenland heute" um ca. 19.20 Uhr, in ORF 2/B zu sehen.

Live-Übertragungen und Dokumentationen

Den Reigen der Live-Übertragungen im Fernsehen eröffnete die Festsitzung des Burgenländischen Landtages zum 100-Jahr-Jubiläum am 19. Mai 2021. Damit sollte an den Beschluss des ersten "Burgenland-Gesetzes" vom 25. Jänner 1921 erinnert werden. In einem Lokalausstieg übertrug der ORF Burgenland live aus dem Landhaus in Eisenstadt. Die Festsitzung konnte auch im Internet auf burgenland.ORF.at und in der ORF-TVthek als Live-Stream mitverfolgt werden.

Am 14. August 2021 fand die Eröffnung der Jubiläumsausstellung "Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte" auf der renovierten Burg Schlaining statt. Der ORF übertrug auch diese Feierlichkeiten via Live-Stream auf burgenland.ORF.at. Durch das von Christian Kolonovits musikalisch gestaltete Programm führte Alfons Haider. Ein Highlight war die Neuinterpretation der burgenländischen Landeshymne durch Christian Kolonovits sowie Orchester, Chor und Solisten.

Nächster Höhepunkt war die vom ORF Burgenland aufwendig produzierte Fernsehshow "Wir sind 100", produziert vom ORF Landesstudio Burgenland, unter der Sendungsverantwortung von Andreas Riedl. In dem 90-minütigen Geburtstagsfest, das am 8. September 2021, um 20.15 Uhr, in ORF 2/B ausgestrahlt wurde, gratulierten Vertreterinnen und Vertreter des Landes – an der Spitze Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Alt-Bundespräsident Heinz Fischer – Künstlerinnen und Künstler, Vertreter aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Tourismus sowie viele weitere Prominente. Durch die Sendung führten Elisabeth Pauer-Gerbavsits und Martin Ganster.

Der große Festakt des Landes, der am 14. November 2021 hätte stattfinden sollen und dessen Übertragung im Fernsehen komplett geplant war, wird nach Angaben des Landes 2023 nachgeholt.

Außerdem begleiteten zahlreiche Sonderproduktionen – ebenfalls unter der Sendungsverantwortung von Andreas Riedl – das Geburtstagsfest des Landes. Gleich zum Auftakt des neuen Jahres wurde am 3. Jänner 2021 die Dokumentation "100 (Lebens)Jahre Burgenland" in der Reihe "Österreich Bild" gezeigt, in der Menschen, die ungefähr genauso alt sind wie das Burgenland, zu Wort kamen.

Zur großen Eröffnungsfeier der Landesausstellung im August 2021 produzierte der ORF Burgenland die "Dokumentation am Feiertag" mit dem Titel "Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte", die am 15. August 2021 in ORF 2 die Entstehung der Ausstellung auf Burg Schlaining zeigte.

Anfang November zeigte eine weitere Dokumentation in der Reihe "Österreich-Bild" was "Typisch burgenländisch" ist. Die Burgenländerinnen und Burgenländer mussten ihre Identität erst finden. Ob ein Zugehörigkeitsgefühl entstanden ist, wie die Menschen heute leben und wie sie sich selbst sehen, zeigte das Team der "kultigen Landpartie" rund um die ORF-Kulturredakteurinnen Michaela Frühstück und Bettina Treiber und das Technik-Team mit Markus Fuchs, Jürgen Steiger und Christian Steiner.

Literaturwettbewerb "Textfunken" im Zeichen von 100 Jahre Burgenland

Auch der Literaturwettbewerb des ORF Burgenland – "Textfunken" – widmete sich dem Geburtstag. "100 Jahre, 100 Zeilen" war das Motto und gefragt war Literarisches zum Jubiläum in der Länge von maximal 100 Zeilen. Die Bandbreite der Finaltexte war weit gefächert und reichte vom Kurzpoem über magische Geschichten, bis zu Texten mit Humor und Nostalgie. Den Jurypreis 2021 gewann Josef Leitner aus Hochstraß (Bezirk Oberpullendorf), der Publikumspreis ging an Verena Kögl aus Apetlon (Bezirk Neusiedl).

"Die große Burgenland Tour – Pimiskern wandert" und "Riedl radelt"

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie konnte der beliebte Großevent des ORF Burgenland "Die große Burgenland Tour" in diesem Frühjahr nicht veranstaltet werden. Als Alternative stellte ORF-Burgenland-Moderator und Wanderguide Michael Pimiskern die Routen, die für die Jubiläumswanderung ausgesucht wurden, im Mai und Juni in TV-, Radio-und Online-Beiträgen vor.

Auch die erfolgreiche Radserie „Riedl radelt“ widmete sich ab Juni 2021 in zehn Folgen einer ganz besonderen Radstrecke: dem Jubiläumsradweg R1 von Kittsee bis Kalch.

"100 Jahre – 100 fast Prominente gratulieren": die Comedy Hirten und vieles mehr auf Radio Burgenland

Mit Beginn des neuen Jahres 2021 starteten die Stimmenimitatoren Comedy Hirten auf Radio Burgenland ihre unterhaltsamen Geburtstagsgrüße und Gratulationen in "Guten Morgen Burgenland". So haben auch "Angela Merkel", "Inspector Columbo", "Falco" oder "Anna Netrebko" dem Burgenland ihre Glückwünsche überbracht.

Die ganzjährige Serie "100 Jahre – 100 Plätze", die auch im Radio zu hören war, wurde vom Gewinnspiel "100 Plätze – 100 Fragen" begleitet. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Burgenland konnten 100 Mal mitraten, welcher Platz gesucht wurde und dabei 100 Euro gewinnen.

In der 13-teiligen Serie "100 Jahre Burgenland – Geschichte im Gespräch" sprach Kulturredakteurin Bettina Treiber mit dem Historiker von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft Michael Schreiber über die Entstehung des Burgenlandes sowie über die wichtigsten Ereignisse der letzten 100 Jahre.

100 Jahre Burgenland in den ORF-Programmen der Volkgruppen

Auch die Volksgruppenredaktionen des ORF Burgenland haben sich 2021 in ihren Programmen intensiv mit dem 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes beschäftigt. Die Kroatisch-Redaktion gestaltete eine Serie mit dem burgenlandkroatischen Historiker Michael Schreiber und zwar wöchentlich im Hörfunk und monatlich in der TV-Sendung "Dobar Dan Hrvati". Dazu kamen noch aktuelle Berichte zu den 100-Jahr-Feierlichkeiten und Schwerpunkte in den Radio- und Fernseh-Programmen aller Volksgruppensendungen.

