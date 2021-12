SPORTUNION-Lauf für den guten Zweck als bewegendes Feuerwerk ins neue Jahr

Der Sport-Dachverband lädt kommenden Freitag und Samstag zum virtuellen New Years Run ein, womit Wings for Life und damit die Heilung von Querschnittlähmung unterstützt wird.

Wien (OTS) - Im Vorfeld der Silvesterwoche gab es bereits über 700 Anmeldungen für den individuellen Benefizlauf. Der digitale Silvester- und Neujahrslauf wird auch heuer wieder unter dem Motto „Laufen für den guten Zweck und deine Gesundheit“ von der SPORTUNION veranstaltet. Im Rahmen des Charity-Laufs gibt es heuer erstmals eine Team-Challenge sowie die Chance, bei einem Gewinnspiel, großartige Preise zu gewinnen. „Die aktuelle Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Mit unserem digitalen Benefizlauf ermöglichen wir die Umsetzung von positiven Neujahrsvorsätzen für sich selbst und für andere“, so SPORTUNION-Präsident Peter McDonald.

Hier die wichtigsten Punkte zum New Years Run zusammengefasst:

Im Zeitraum vom 31.12.2021 (ab 6 Uhr) bis zum 01.01.2022 (bis 22 Uhr) hat man die Gelegenheit, seinen Run oder Walk – überall auf der Welt – zu absolvieren.

Die Aktivität trackt man mit einer beliebigen App oder Watch individuell und macht ein Foto oder einen Screenshot der Laufaufzeichnung.

Danach trägt man den Lauf online ein.

Für Erwachsene beträgt das Startgeld 5 Euro, Kinder nehmen kostenlos teil. Für alle Teilnehmenden werden von der SPORTUNION 2,50 Euro sowie eine mögliche freiwillige Unterstützungssumme an Wings for Life gespendet, womit die Heilung von Querschnittslähmung unterstützt wird. Es können unterschiedliche Distanzen von 500 m bis 10 km absolviert werden. Unter anderem unterstützen auch Persönlichkeiten aus dem Spitzensport, wie Paralympics-Tennisspieler Nico Langmann oder die ehemalige Hürdenläuferin und EM-Bronzegewinnerin von 2012 Beate Schrott, den Charity-Lauf. Nähere Infos und Details sind unter sportunion.at/newyearsrun zu finden. Das Laufevent ist zudem die ideale Chance, ins Training für den Wings for Life World Run einzusteigen, welcher heuer am 8.5.2022 stattfinden wird.

