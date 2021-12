AT&S präsentiert innovative Technologien auf der CES 2022

Das High-Tech Unternehmen zeigt in Las Vegas neueste Trends und spannende Anwendungen, die mit Lösungen von AT&S ermöglicht werden.

Leoben (OTS) - Was haben innovative Lösungen für die Mobilität von morgen, hochentwickelte medizintechnische Anwendungen, Sensoren zur Schallmessung oder Verbindungslösungen für kommende Mobilfunk-Generationen gemeinsam? Viele von ihnen werden erst durch neueste Entwicklungen von AT&S möglich gemacht.

Die Anforderungen an mehr Geschwindigkeit, bessere Performance und höhere Effizienz steigen in allen Anwendungsbereichen der Mikroelektronik kontinuierlich. Nur durch die konsequente technologische Weiterentwicklung gelingt es AT&S, stets am neuesten Stand der Technik zu bleiben und den globalen Kunden die innovativsten Lösungen anzubieten.



Diese Lösungen präsentiert AT&S 2022 erstmals auf einer der einflussreichsten Technologie-Veranstaltungen der Welt – der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Besuchen Sie uns von 5. bis 8. Jänner 2022 an unserem Stand #51134 im Österreich-Pavillon (Venetian Expo (ehemals Sands), Level 2, Hallen A-C) und erfahren Sie alles darüber, wie AT&S einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leistet.



