„ORF III Kulturdienstag“: Premiere des dritten Teils „Habsburgs heimliche Herrscherinnen – Liebesbande“

Außerdem: Doku-Zweiteiler „So liebten die Habsburger“, „Erzherzog Johann – Visionär & Menschenfreund“

Wien (OTS) - Die TV-Premiere des dritten Teils der insgesamt vierteiligen „Erbe Österreich“-Reihe „Habsburgs heimliche Herrscherinnen“ steht am „ORF III Kulturdienstag“, dem 28. Dezember 2021, auf dem Programm von ORF III Kultur und Information. Präsentator Friedrich von Thun widmet sich in der dritten Folge „Liebesbande“ (20.15 Uhr) jenen Damen, die ihre Weiblichkeit gezielt einsetzten, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Kaiserin Elisabeth warf sich nur einmal groß in die Bresche, nämlich um den Aufstand der Ungarn zu befrieden. Ihre Intervention bei den Ungarn, bei der sie kräftig ihren Charme spielen ließ, führte schließlich zum Ausgleich und zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie. Die Tochter von Kronprinz Rudolf, Elisabeth, wandte sich den sozialistischen Ideen zu und nützte ihren Einfluss zur politischen Stärkung der Arbeiterschaft. Die Nachwelt nannte sie die „Rote Erzsi“. Wilhelmine von Sagan betrieb als Geliebte Metternichs in ihrem Salon Politik und Intrigen. Maria Anna von Savoyen schrieb das Drehbuch zum Machtwechsel von Kaiser Ferdinand zu Kaiser Franz Joseph. Maria von Burgund, Europas beste Partie, finanzierte Habsburgs glorreichen Aufstieg.

Um Liebesdinge in Zeiten der Habsburgermonarchie geht es auch im anschließenden Doku-Zweiteiler „So liebten die Habsburger“ (ab 21.05 Uhr) und um 22.45 Uhr porträtiert „Erbe Österreich“ mit „Erzherzog Johann – Visionär & Menschenfreund“ eine weitere namhafte Persönlichkeit der Habsburger Historie.

