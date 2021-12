Flimmit im Jänner: Exklusive Vorpremieren für „Vorstadtweiber“, „Jeanny“ und „Soko Linz“

Außerdem: Neue Folgen „Die Toten vom Bodensee“ und „Landkrimi“, Vorpremiere „Maria Theresia“ und Programmschwerpunkte zu Simon Schwarz und Peter Patzak

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen Streamingjahr 2021 startet Flimmit mit einem vollgepackten Programm in das neue Jahr. Unter dem Hashtag #2022wirdunserjahr stehen dabei positive Vorsätze verbunden mit großartigem Programm im Mittelpunkt der Kampagne rund um die Jänner-Highlights. Gleich fünf Vorpremieren, darunter das fulminante Serienfinale der „Vorstadtweiber“, der niederösterreichische Landkrimi „Vier“, „Die Toten vom Bodensee: Das zweite Gesicht“, der Eventthriller „Jeanny – Das fünfte Mädchen“ und der Serienstart zur neuen „Soko Linz“ stehen auf dem Programm. Vorab streamen kann man im Jänner außerdem auch das Finale des großen ORF-Eventmehrteilers „Maria Theresia“. Weitere Highlights: die große Peter-Patzak-Kollektion mit Klassikern wie „Strawanzer“ und „Kottan ermittelt“, eine Simon-Schwarz-Geburtstagsreihe, ein neues „Tatort“-Paket mit Kult-Ermittler Manfred Krug und die Premiere des Roadmovies „Austria2Australia – Eine unglaubliche Reise. Mit dem Fahrrad.”

Exklusive Vorpremieren: „Die Toten vom Bodensee“, „Vorstadtweiber“, „Landkrimi“, „Jeanny“ und „Soko Linz“

Das Premierenfeuerwerk geht weiter: Flimmit bringt im Jänner gleich fünf Vorpremieren – und das exklusiv eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Den Anfang macht am 2. Jänner eine neue Folge von „Die Toten vom Bodensee“: In „Das zweite Gesicht“ ist nach einem Mord beim jährlichen Geistertanz wieder einmal der kriminalistische Spürsinn von Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin gefragt.

Am 3.Jänner sind die beliebten Ladies aus der Wiener Vorstadt mit der langerwarteten und zugleich finalen Staffel zurück auf Flimmit. Neue Intrigen und schmutzige Skandale – es wird wieder getratscht, gelogen und gestöckelt, was das Zeug hält. Die komplette Staffel der „Vorstadtweiber” aus der Feder von Uli Brée und unter der Regie von Mirjam Unger sowie Harald Sicheritz ist ab 3. Jänner exklusiv eine Woche vor dem TV-Start auf Flimmit verfügbar. Und wer nicht genug von frechen Wortgefechten, unverblümten „Komplimenten" und Doppeldeutigkeiten bekommen kann, findet zur Einstimmung auf die sechste Staffel alle bisherigen Staffeln der „Vorstadtweiber" zum Binge Watching ebenfalls auf Flimmit.

Auf städtische Unterhaltung folgt am 11. Jänner dann ländliche Krimispannung mit dem neuen niederösterreichischen Landkrimi „Vier“. Nach Nina Proll und Karl Fischer („Die Frau mit einem Schuh“, ebenfalls auf Flimmit zu sehen) sind es diesmal Julia Franz Richter und Regina Fritsch, die im zweiten Niederösterreich-Film der ORF-Erfolgsreihe auf Verbrecherjagd gehen und mit den dunklen Schatten der Vergangenheit konfrontiert werden. Denn nach einem Hochwasser werden in einem unbewohnten Hof drei Säuglingsleichen gefunden, die eine längst vergessen geglaubte Familientragödie wieder neu aufrollen.

Spannung verspricht auch der Eventthriller „Jeanny – Das fünfte Mädchen“, der am 23. Jänner Vorpremiere auf Flimmit feiert. Die Motive des in den 1980ern mit einem Radioverbot belegten Falco-Songs inspirierten zu einem Film, dessen Plot sich um das Verschwinden junger Frauen in Mödling dreht. In diesem Umfeld aus Angst und Misstrauen verliebt sich die 19-jährige Schülerin Jeanny (Theresa Riess) in den undurchschaubaren Steuerberater Johannes (Manuel Rubey). Erste Fragen tauchen auf: Ist Johannes der Täter? Und wird Jeanny sein nächstes Opfer?

Ab 25. Jänner ist schließlich auch Linz in sicherer „Soko“-Hand – denn dann geht mit Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski in der oberösterreichischen Hauptstadt ein neues Top-Team an den Start. Neu sind aber nicht nur Standort und Team, sondern auch das Setting, in dem ermittelt wird: Die „Soko Linz“ wird als Polizeikooperationszentrum geführt, das im Dreiländereck Österreich, Deutschland und Tschechien zum Einsatz kommt und auch personell auf die österreichisch-deutsche Freundschaft setzt. „Soko Linz“ gibt es bereits ab 25. Jänner exklusiv eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit zum Streamen.

Vorab streamen kann man im Jänner außerdem den fünften und letzten Film des internationalen ORF-Event-Mehrteilers „Maria Theresia“. Damit setzt der Oscar-nominierte Starregisseur Robert Dornhelm den preisgekrönten, weltweiten Fernseherfolg fort und spannt in 100 Minuten einen Bogen über die Zeit der letzten 20 Jahre ihres Lebens. Im Mittelpunkt des Films steht die Heiratspolitik, mit der Maria Theresia, gespielt von Ursula Strauss, alles daransetzt, ihr Reich abzusichern.

Happy Birthday, Peter Patzak und Simon Schwarz!

Am 2. Jänner jährt sich Peter Patzaks Geburtstag. Flimmit widmet dem österreichischen Ausnahmeregisseur eine umfassende Kollektion und zeigt zahlreiche Highlights seines Filmschaffens, darunter sein erster Kinofilm „Die Situation“, das preisgekrönte Drama „Kassbach“ und natürlich die legendäre Kultserie „Kottan ermittelt“. Neu hinzu kommt ab sofort auch „Strawanzer“, ein Drama aus dem Jahr 1983 mit Elliott Gould und Heinz Moog in den Hauptrollen.

Sein Gesicht ist aus deutschsprachigen Filmen nicht mehr wegzudenken:

Simon Schwarz spielte den Berti in den Brenner-Filmen „Komm süßer Tod“, „Silentium“ und „Der Knochenmann“. Er war der Mann von Walli in der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ und spielt neben Manuel Rubey eine der Hauptrollen in der Komödie „Zweisitzrakete“. Am 10. Jänner feiert der Schauspieler Geburtstag. Flimmit würdigt das Multitalent mit einem „Best of“ seines Schaffens und zeigt Schwarz neben den eben genannten Klassikern ab sofort auch im Rachedrama „Am Ende des Tages“, wo er an der Seite von Nicholas Ofczarek in eine wilde Verfolgungsjagd verwickelt wird.

Hamburger „Tatort“-Ermittlungen auf Flimmit

Gewohnt spannend geht es auch im neuen Jahr weiter, wenn am 13. Jänner ein neues „Tatort“-Paket Premiere auf Flimmit feiert. In zehn Kult-Folgen ermitteln diesmal Manfred Krug und Charles Brauer als Hamburger Kommissare Paul Stoever und Peter Brockmöller – darunter verheißungsvolle Fälle wie „Tod im Elefantenhaus“ und „Der König kehrt zurück“, aber auch der unangefochtene Quotenspitzenreiter „Stoevers Fall“, der mit knapp 16 Mio. Zuseherinnen und Zusehern bis heute als erfolgreichster „Tatort“ aller Zeiten gilt.

Premiere: „Austria2Australia“

Passend zum Australia Day feiert am 26. Jänner das Roadmovie „Austria2Australia – Eine unglaubliche Reise. Mit dem Fahrrad.” Premiere auf Flimmit. 18.000 Kilometer, 19 Länder, elf Monate – die beiden oberösterreichischen Hobby-Radler Andreas und Dominik haben einen verwegenen Plan: Sie wollen mit ihren Rädern von Österreich nach Australien fahren, um die Welt zu erkunden – und das Verrückte daran ist: sie tun es auch! Die beiden tauschen ihren Alltag gegen ein Nomaden-Dasein, und lassen Beruf, Freunde und Familie für ein Jahr voller Abenteuer hinter sich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at