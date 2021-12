70. Vierschanzentournee 18 Stunden live: ORF 1 zieeeeht wieder ins neue Jahr

Auftakt mit Oberstdorf-Quali am 28. Dezember, 20. Tour für ORF-Kommentator Michael Roscher, Jubiläums-Doku am 2. Jänner

Wien (OTS) - Die Vierschanzentournee feiert ein Jubiläum – zum bereits 70. Mal versuchen sich die Springer an vier so unterschiedlichen Schanzen, dass es in der Historie dieses Wettkampfs erst drei Springer gab, die alle vier Springen einer Tournee gewinnen konnten. Die bisherige Saison brachte sechs verschiedene Sieger, darunter zwei Österreicher – Spannung ist also garantiert, wenn ORF 1 zwischen 28. Dezember 2021 und 6. Jänner 2022 mehr als 18 Stunden live berichtet. Altbewährt ist das ORF-Team: Michael Roscher als Kommentator, Boris Kastner-Jirka als Präsentator und die beiden Kokommentatoren Andi Goldberger und Martin Koch. Letzterer ist einmal mehr der einzige Kamera-Springer aller übertragenden TV-Anstalten.

Apropos Jubiläum: Für Michael Roscher ist es heuer die 20. Vierschanzentournee, die er als Kommentator begleitet, und auch für ihn „könnte diese 70. Tournee so spannend wie schon lange nicht werden, gibt es doch sehr viele Anwärter auf den Gesamtsieg – und Österreich ist eine von nur drei Nationen, die heuer bereits mehr als einen Weltcup-Sieger gestellt haben.“

Martin Unger, Gestalter zahlreicher Sport-Dokumentationen und Experte für den Nordischen Skisport, gestaltet gemeinsam mit seinem ARD-Kollegen Philipp Sohmer eine Doku zum 70-Jahre-Jubiläum der Tournee, die am 2. Jänner, um 18.00 Uhr in ORF 1 als „Sport am Sonntag Spezial: 70 Jahre Vierschanzentournee“ zu sehen sein wird. Gastgeber sind Andreas Goldberger und Sven Hannawald, die neben der historischen Entwicklung dieses Events auch auf die Österreichisch-Deutsche Rivalität während der Tournee eingehen.

Der Fahrplan in ORF 1:

Oberstdorf

28. Dezember, 16.00 Uhr: Qualifikation

29. Dezember, 16.00 Uhr: Das Springen

Garmisch-Partenkirchen

31. Dezember, 13.40 Uhr: Qualifikation

1. Jänner, 13.30 Uhr: Das Springen

Innsbruck

3. Jänner, 13.15 Uhr: Qualifikation

4. Jänner, 13.05 Uhr: Das Springen

Bischofshofen

5. Jänner, 16.55 Uhr: Qualifikation

6. Jänner, 17.00 Uhr: Das Springen

Das Online-Package zur Vierschanzentournee umfasst auch bei der heurigen Auflage des Top-Wintersport-Events wieder Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen auf der ORF-TVthek und auf sport.ORF.at sowie ein umfangreiches Video-on-Demand-Angebot. Fans können sich darüber hinaus auf sport.ORF.at auch jederzeit in Storys, via Live-Ticker zu den Bewerben und in umfassenden Tabellen über das Geschehen informieren. Der ORF TELETEXT berichtet im Rahmen seiner Wintersport-Berichterstattung ab Seite 260 ausführlich über die Vierschanzentournee.

