EFM und SAFE 7 trennen sich bereits zum Jahreswechsel

EFM trennt sich von SAFE 7, einer gemeinsamen Holding mit weiteren Versicherungsmaklergruppen.

Graz (OTS) - Der führende Makler mit mehr als 75 Standorten wird sich auch in Zukunft auf sein bestehendes Kerngeschäft fokussieren und plant weiter zu expandieren.

Am 22. Dezember 2021 gab es eine gemeinsame Sitzung der EFM mit der SAFE 7 und dabei einigte man sich einvernehmlich auf die Trennung zum heurigen Jahreswechsel.

Im Interesse unserer Partner werden die treuhändisch von der SAFE 7 gehaltenen Bestände per sofort auf eine neue Holding übertragen.

Über EFM Versicherungsmakler AG

Die EFM Versicherungsmakler, mit über 75 Standorten die Nr. 1 in Österreich, sind mit mehr als 90 Versicherungsmakler und über 420 Beschäftigten flächendeckend für 120.000 Kunden vertreten. Experten in Ausschüssen und Fachabteilung sondieren professionell alle österreichischen Versicherungsprodukte und vergleichen Leistungen, Vertragsklauseln und Preise der Branche und entwickeln daraus verbesserte Spezialprodukte. Die eruierten Best Advice Vorteile können so direkt und automatisch an Kunden weitergegeben werden. Mit den Klientenanwälten und der eigenen Spezialhaftpflicht, können die EFM Versicherungsmakler grundsätzlich den besten Gesamtversicherungsschutz Österreichs bieten. EFM wurde 1991 von Josef Graf gegründet.

www.efm.at

