Cselley Mühle: Alles neu in zwei-null-zwei-zwei

Lukas Hüller als künstlerischer Leiter designiert

Oslip (OTS/LCG) - Mit 1. Jänner 2022 hat die Cselly Mühle im burgenländischen Oslip einen neuen Eigentümer: die Mario Müller Privatstiftung. Die hat den österreichischen Fotografen Lukas Hüller zum neuen künstlerischen Leiter der Kulturstätte ernannt. Damit beginnt eine neue Ära für den Kultur- und Veranstaltungsraum.

1515 zum ersten Mal im Besitz des Minoritenklosters Eisenstadt genannt, im 17. Jahrhundert „sekularisiert“, im 19. Jahrhundert von der Familie Cselley bewirtschaftet, in den 1970er-Jahren vom Maler Sepp Laubner und vom Keramiker Robert Schneider zum Kunst- und Aktionszentrum umgemodelt: Die Cselley Mühle, eine denkmalgeschützte ehemalige Mühle in der burgenländischen Gemeinde Oslip, hat Kulturgeschichte geschrieben; und zuletzt Generationen von Musik-, Kabarett-, Literatur- und Kunstbegeisterten eine Heimat im Osten des Landes gegeben. Vom unterdessen legendären Konzert mit Hot Chocolate bis Voodoo Jürgens, von Georg Ringsgwandel, Cecil Taylor oder Konstantin Wecker bis Klaus Eckelt oder Maschek – die Cselley Mühle war in den vergangenen viereinhalb Dezennien ein Anziehungspunkt für Weltstars ebenso wie für Nachwuchskünstler, die zu Stars werden sollten.

Der Müller: Kultur-Ausbau

Zum Jahreswechsel übernimmt nun die Mario Müller Privatstiftung die Cselley Mühle.

„Es ist uns als neuer Betreiber ein großes Anliegen, weiterhin der Kunst und Kultur in Oslip ein Zuhause zu geben. Wir wollen und werden die kulturellen Aktivitäten ausbauen, und wir werden auch weiterhin ein attraktiver Treffpunkt der Generationen sein. Lukas Hüller ist dafür ein Garant. Es bedarf dafür zahlreicher Renovierungsmaßnahmen und Neuerungen, auch, um den heutigen Standards und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen zu können. Dazu zählen etwa der Ausbau und die technische Erneuerung des Veranstaltungs- und Gastronomiebereichs. Wichtig ist uns, dass der Charakter der Mühle erhalten bleibt und wir im Einklang mit den Bestimmungen des Denkmalschutzes notwendige Adaptionen behutsam vornehmen“ , freuen sich die Kunstsammler Mario und Ulrike Müller.

Die Bauphase beginnt am 10. Jänner 2022, verantwortlicher Architekt ist Johannes Kraut vom renommierten Architektur-Büro Smertnik/Kraut.

Der Hüller: Schräger Kunst-Diskurs

Mit dem burgenländischen Fotographen Lukas Hüller hat die „CSELLO. Cselley Mühle Oslip“ jedenfalls einen renommierten Kulturschaffenden als neuen künstlerischen Leiter erhalten. Er plant für den Sommer 2022 bereits die erste Phase der Wiedereröffnung.

„Kunst und Kultur – das hat die Pandemie sehr deutlich gezeigt – sind Nahrung für die Seele. Die Cselley Mühle verspricht genau das. Wir setzen dieses Versprechen aus seiner Tradition heraus um, wir möchten Kunst und Kultur niederschwellig vermitteln und partizipativ erlebbar machen. Es wird auch wieder einen ‚Mühlenbewohner‘ geben. Wir werden mit Musik, Kunst und Kulturvermittlung zu einem Hotspot des schräg inszenierten Kultur-Diskurses werden“ , so Hüller, der auf ein breites Netzwerk bauen kann.

Zur Wiedereröffnung der Cselley Mühle richtet Hüller bereits ein dreitägiges Festival vom 1. bis 3. Juli 2022 aus. Headliner werden unter anderem The Tiger Lillies sein.

Über Lukas Hüller

Der mehrfach international ausgezeichnete Fotograf Lukas Hüller hatte nach Studien und Ausstellungen in Brüssel und den USA Mitte der 1990er-Jahre seinen internationalen Durchbruch mit inszenierter Panoramaphotographie. 2007 transformierte er etwa mit dem Schauspieler Etienne Tombeux „Die sieben Todsünden“ von Hieronymus Bosch in Panorama-Storyboards, ehe er mit Real Staging Photography etwa für die Projekte „Staged Band“ und „Staged Ensemble“, bei denen sich die Stars des Austro-Pop und der Bühnen vor seiner Kamera einstellten, neue Wege der Gigapixel-Fotografie beschritt.

