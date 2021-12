SPÖ-Schroll: „Österreich braucht endlich eine Teuerungsbremse!“

Die Regierung darf die Warnung der Schuldnerberatung nicht ignorieren

Wien (OTS/SK) - Die Schuldnerberatung warnt rund um die Feiertage davor, dass die steigenden Energiepreise zu Nachzahlungen für viele Menschen in Österreich führen werden, aber in vielen Haushalten dafür das Geld schlicht fehlt. „Die Warnungen der Schuldnerberatung müssen ein weiteres Mal die Alarmglocken schrillen lassen. Wir brauchen eine Teuerungsbremse gegen die hohen Energiepreise! Niemand darf im Winter in Österreich frieren, weil Strom und Gas nicht mehr leistbar sind. Die Regierung muss sich all die Warnungen und Hilferufe jetzt endlich zu Herzen nehmen und etwas unternehmen!“, fordert SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. ****

„Unser Vorschlag für eine Teuerungsbremse liegt bereits seit Wochen auf dem Tisch: Die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas muss für ein Jahr halbiert und eine 300-Euro-Soforthilfe für Haushalte mit niedrigem Einkommen ausgezahlt werden“, erklärt Schroll. „Die Regierung verschließt ihre Augen vor den Sorgen der Österreicher*innen. Wir werden jedoch nicht müde werden, weiter für die Interessen der Österreicher*innen einzustehen. Unser Einsatz hat bereits Erfolg gezeigt: Durch die Umsetzung der SPÖ-Forderung nach dem Aussetzen der Ökostrompauschale sparen sich Stromkund*innen 350 Millionen Euro!“, so Schroll abschließend. (Schluss) ar

