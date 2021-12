„The Clairvoyants – Thommy Ten & Amélie van Tass: Magic in Vienna“ am 27. Dezember in ORF 2

Illusionen und phantastische Momente mit den österreichischen Weltklasse-Magiern

Wien (OTS) - „Magic in Vienna“ hatten die beiden Magier Thommy Ten & Amélie van Tass für ihren Auftritt in der Wiener Staatsoper versprochen, und diese Ankündigung lösten sie – wie Standing Ovations der begeisterten Besucherinnen und Besucher bezeugten – auch eindrucksvoll ein. Die Weltmeister der Mentalmagie zählen zu den berühmtesten Magiern der Welt und werden in einem Atemzug mit David Copperfield und Siegfried & Roy genannt. Am Montag, dem 27. Dezember 2021, verzaubern sie in „The Clairvoyants – Thommy Ten & Amélie van Tass: Magic in Vienna“ um 22.30 Uhr in ORF 2 das Publikum.

Für das eigens kreierte Programm haben sich die beiden im Vorfeld in Wien auf die Spur berühmter Zauberer begeben, galt die Bundeshauptstadt doch während des Fin de Siècle als Welthauptstadt der Magie. Mit einem Programm voller Zauber, spektakulärer Nummern und mentalmagischen Momenten brachten Thommy Ten & Amélie van Tass auch im August 2021 dem Publikum in der Wiener Staatsoper diese Geschichte ein wenig näher.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) feiern Thommy Ten und Amélie van Tass mit ihrer beeindruckenden Show „Magic in Vienna“ am 28. Dezember Premiere.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at