Spendenfreude bei „Licht ins Dunkel“

Rund 500.000 Euro sammelte der ORF Vorarlberg für „Licht ins Dunkel“, den Soforthilfefonds und den Verein „Netz für Kinder“

Wien (OTS) - Die Spendenfreudigkeit der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger für „Licht ins Dunkel“ ist riesig. Heuer wurden im Rahmen von verschiedenen Aktionen in Vorarlberg bisher rund eine halbe Million Euro für den guten Zweck gespendet.

Während das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zum Mittelpunkt für die großen „Licht ins Dunkel“-TV-Sondersendungen auf ORF 2 V wurde, konnte am Vorplatz des Funkhauses das Friedenslicht aus Bethlehem abgeholt werden. Am 23. und 24. Dezember 2021 sendete der ORF Vorarlberg live aus dem Publikumsstudio des ORF-Landesfunkhauses Vorarlberg in Dornbirn, um Spenden für „Licht ins Dunkel“ zu sammeln. Moderiert wurden die Sendungen von Kerstin Polzer und David Breznik. Alle Aktionen und Sendungen wurden natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften durchgeführt.

Mit großem Engagement zum Spendenerfolg

Großzügig waren auch heuer wieder die Spenden zahlreicher Vorarlberger Unternehmen. Zudem gab es eine anonyme Großspende von sagenhaften 100.000 Euro. Beim großen ORF Radio Vorarlberg-Spendentag Ende November konnte allein das stolze Spendenergebnis von rund 176.000 Euro erzielt werden.

„Hilfsbereitschaft ist überwältigend“

ORF-Landesdirektor Markus Klement: „Im Namen des gesamten ORF-Vorarlberg-Teams bedanke ich mich herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei allen unseren Partnern aus der Wirtschaft für ihre Großzügigkeit. Diese hohe Spendensumme zeigt, dass in Vorarlberg auch in schwierigen Zeiten Nächstenliebe und Menschlichkeit großgeschrieben wird!“

Stefan Höfel, Projektleiter „Licht ins Dunkel“ ORF Vorarlberg: „Auch im zweiten Jahr, das sehr von der Corona-Pandemie geprägt war, haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger gezeigt, dass eines konstant bleibt: Ihr großes Herz und ihr Wille anderen zu helfen! Heuer waren die Spenden für den Verein ‚Netz für Kinder‘ und andere soziale und inklusive Projekte in Vorarlberg besonders wichtig. Herzlichen Dank!“

„Licht ins Dunkel“ 2021 für den Verein „Netz für Kinder“

Mit „Licht ins Dunkel“ organisiert der ORF seit 49 Jahren eine österreichweite Spendenaktion und fördert mit den Spendengeldern verschiedene Sozialprojekte. Heuer gehen die Spenden in Vorarlberg neben dem Soforthilfefonds und anderen Projekten an den Verein „Netz für Kinder“. Der Verein unterstützt Kinder aus Familien mit Problemen wie Arbeitslosigkeit, Überforderung, sozialer Isolation und anderen Konfliktsituationen. Er setzt sich dafür ein, dass diese Kinder ein Stück Normalität bekommen: Mithilfe von sozialpädagogischen Kindergruppen, mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und zahlreichen Projekten.

Hilfe geht weiter:

Spendenkonto ORF Vorarlberg-Projekt für „Licht ins Dunkel“:

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Anruf oder SMS mit „Spende“ an 0800 664 24 12

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.

