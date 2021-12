Wunschhits brachten 3.937.723 Euro für Familien in Not: Das Ö3-Weihnachtswunder 2021 wurde wahr!

Wien (OTS) - 120 Stunden lang sendeten Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll aus der „Ö3-Wunschhütte“ in Wien/Heiligenstadt. Gegen eine Spende erfüllten die drei Ö3-Moderatoren fünf Tage und fünf Nächte lang möglichst viele Musikwünsche der Ö3-Hörer/innen. Heute um Punkt 10.00 Uhr endete die Live-Sendung aus der größten Spendenbox Österreichs und das Ö3-Weihnachtswunder wurde auch 2021 wahr:

3.937.723 Euro an Spenden für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ konnten gesammelt werden. Es ist das bisher beste Ergebnis.

Besondere Gäste sorgten für besondere Momente! Viele Musiker/innen haben das Ö3-Weihnachtswunder unterstützt und live performt: Seiler und Speer, Folkshilfe, Alle Achtung, Tina Naderer, Edmund, Thorsteinn Einarsson, Anna-Sophie, Chris Steger und Onk Lou waren dabei. Als spontane Überraschungsgäste haben Josh., Mathea und Russkaja in der Ö3-Wunschhütte vorbeschaut – und DJ Ötzi war in der „Après-Ski“-Spezialstunde beim Ö3-Weihnachtswunder dabei. Für unvergessliche Momente sorgten gestern Abend Ina Regen & Nathan Trent, die eine Stunde lang die meistgewünschten Duette live gesungen haben. Auch viele andere Gäste waren live dabei: Schauspielerin Verena Altenberger und Fernseh-Star Klaas Heufer-Umlauf haben als „Surprise Acts“ vorbeigeschaut. Influencerin Stephanie Davis und Influencer Stefan Petrov machten mit den Ö3-Moderatoren via Videocall Morgensport. Und die Ö3-Weihnachtswunder-Stammgäste Thommy Ten & Amélie Van Tass aka „The Clairvoyants“ waren heuer ebenfalls via Videocall – live aus Las Vegas – mit dabei. Die Ö3-Gemeinde konnte alle Highlights via Hitradio Ö3 oder per Videostream auf der Ö3-Homepage live miterleben.

Unter dem Motto „Tu was fürs Ö3-Weihnachtswunder“ hat die Ö3-Gemeinde das Ö3-Weihnachtswunder auch heuer auf kreative Art und Weise unterstützt und viele Ideen umgesetzt, um Spenden zu sammeln – alleine, gemeinsam mit Freund/innen oder Arbeitskolleg/innen, in der Nachbarschaft oder im Verein. So konnten im ganzen Land besondere Zeichen des Zusammenhalts gesetzt werden.

Zwischenbilanz Ö3-Wundertüte: Gespendete Handys brachten bisher 410.000,- Euro

Ö3-Senderchef Georg Spatt verkündete heute außerdem eine erste Zwischenbilanz der Ö3-Wundertüte 2021: 410.000,- Euro für Familien in Not in Österreich sind bisher zusammengekommen. Hitradio Ö3 rief heuer bereits zum 17. Mal ganz Österreich auf, alte Handys umweltgerecht zu entsorgen und damit bargeldlos für Familien in Not in Österreich zu spenden. Die Ö3-Wundertüte legt so seit vielen Jahren die Basis für verlässliche Hilfe.

Hitradio Ö3 bedankt sich bei allen Hörer/innen für eine Spendensumme (Ö3-Weihnachtswunder & Ö3-Wundertüte) von 4.347.723 Euro für Familien in Not und wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest!

Alle Bilder und Videos vom Ö3-Weihnachtswunder gibt es online auf

https://oe3.orf.at/weihnachtswunder/

Fotos der Highlights vom Ö3-Weihnachtswunder zum Download:

https://cloud.orf.at/index.php/s/ZxgxyWbY432P5jP

