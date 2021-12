FDA erteilt in den USA dem oralen antiviralen COVID-19-Medikament Lagevrio® (Molnupiravir) die Notfallzulassung

COVID-19-Medikament Lagevrio® (Molnupiravir) bekommt die Notfallzulassung (Emergency Use Authorisation) für die Behandlung von COVID-19

Wien (OTS) - Mit der Erteilung der Notfallzulassung für Lagevrio® (Molnupiravir) seitens der FDA (Food and Drug Organisation) konnte nach der ersten Zulassung in Großbritannien Anfang November der nächste große Meilenstein bei der frühzeitigen Behandlung von COVID-19 erreicht werden.

Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) läuft momentan das Zulassungsverfahren für Lagevrio® (Molnupiravir). In Österreich wurde die Genehmigung eines sogenanntes Compassionate Use Program bereits erteilt, was den Einsatz des Medikaments unter besonderen Bedingungen vor Zulassung erlaubt.

Lagevrio® (Molnupiravir) ist ein orales, antivirales Medikament zur Behandlung von COVID-19, das laut den bisherigen Studienauswertungen Todesfälle um 89% reduziert und das gemeinsame Risiko für Hospitalisierungen und Todesfälle um 30% gesenkt hat.

„Mit Lagevrio® (Molnupiravir) haben wir die Möglichkeit, in dieser so kritischen Situation einen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie zu leisten. Die Notfallzulassung seitens der FDA in den USA unterstreicht die Notwendigkeit dieser therapeutischen Möglichkeit.

In Österreich werden wir – nach erfolgreichem Abschluss einer Liefervereinbarung mit dem österreichischen Gesundheitsministerium - bald die ersten Packungen von Lagevrio® (Molnupiravir) zur Verfügung stellen können.”, so Ina Herzer, Geschäftsführerin MSD Österreich.

MSD möchte festhalten, dass die Corona-Schutzimpfung bei der Pandemiebekämpfung an erster Stelle steht und Lagevrio® keinen Ersatz für diese darstellt. MSD unterstützt alle Maßnahmen zu einer höheren Durchimpfungsrate.

Über MSD

MSD ist eines der weltweit führenden Gesundheitsunternehmen, das Arzneimittel und Impfstoffe für die Gesundheit von Menschen und Tieren erforscht, entwickelt und produziert.

Seit mehr als 125 Jahren forscht MSD an Arzneimitteln und Impfstoffen zur Bekämpfung der weltweit bedeutendsten Erkrankungen – mit der Mission, die Welt und das Leben von Menschen und Tieren zu verbessern und dem Anspruch, eines der weltweit führenden forschenden biopharmazeutischen Unternehmen zu sein. Das Unternehmen setzt sich aus Überzeugung für die Gesundheit der Patienten und der Bevölkerung ein, indem es den Zugang zu Versorgungslösungen durch langfristige Strategien, Programme und Partnerschaften verbessert. Heute ist MSD führend in der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere bedrohen – darunter Krebs, Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola sowie neue Tierkrankheiten. Seit Mai 2020 ist das Wiener Biotech Unternehmen Themis ebenfalls Teil des Konzernverbunds und fokussiert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen und Immunmodulationstherapien für Infektionskrankheiten und Krebs. MSD ist die kurze Firmenbezeichnung von Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H., die österreichische Tochtergesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA.

