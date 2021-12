2G plus und geänderte Vorstellungszeiten in den VBW-Theatern

Ab 27.12. neue Beginnzeiten für CATS im Ronacher und GIULIO CESARE IN EGITTO im Theater an der Wien

Wien (OTS) - Wie gestern von der Gesamtstaatlichen COVID-Krisenkoordination angekündigt, werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wieder verschärft. Da für die VBW die Sicherheit und Gesundheit des Publikums stets an oberster Stelle steht, gilt ab Montag, 27. Dezember 2021, für Theaterbesuche im Ronacher und im Theater an der Wien die 2G-plus-Regel.

Neue Beginnzeiten für CATS und GIULIO CESARE IN EGITTO

Aufgrund der neuen Sperrstundenregelung der Bundesregierung müssen die Beginnzeiten der Vorstellungen geändert werden. Für CATS im Ronacher gelten ab 27. Dezember 2021 folgende Uhrzeiten:

Vorstellungen an Donnerstag & Freitag: 19 Uhr

Vorstellungen am Samstag: 14.30 & 19 Uhr

Die Silvestervorstellungen an Freitag, 31. Dezember 2021, beginnen um 14.30 & 19 Uhr.

Die Beginnzeiten von Vorstellungen an Dienstag, Mittwoch (18.30 Uhr) & Sonntag (14 Uhr) bleiben unverändert.

Im Theater an der Wien: Für die GIULIO CESARE IN EGITTO-Vorstellungen am 29. und 31. Dezember gilt folgende Beginnzeit: 18.30 Uhr

Zutritt in den Theatern mit 2G plus

Für den Zutritt im Ronacher und im Theater an der Wien werden deshalb bis auf weiteres folgende Nachweise benötigt:

Eintrittskarte

Ein aktueller 2G-Nachweis (geimpft oder genesen)

Ein negativer PCR-Test, der nicht länger als 48h zurückliegt und bis Ende der Veranstaltung gültig ist

Ein amtlicher Lichtbildausweis

In der Kammeroper bleibt die 2G-Regel

In der Kammeroper gilt aufgrund der Besucher*innenkapazität von unter 500 Personen die 2G-Regel.

In allen Theaterhäusern der VBW gilt die FFP2-Maskenpflicht. Die 2G plus Regel und die vorverlegten Beginnzeiten gelten für die Dauer der aktuellen Verordnung.

