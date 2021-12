ÖAMTC: Verzögerungen am Stefanitag in Wien wegen Lichtermeer

Ring und Franz-Josefs-Kai zeitweise gesperrt

Wien (OTS) - Am Sonntagnachmittag, 26. Dezember, müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC wegen eines “Lichtermeers in Gedenken an die Covid-Opfer" ab ca. 16:30 bis 19:00 Uhr mit zeitweisen Sperren von Franz-Josefs-Kai und Ring rechnen. Es werden tausende Teilnehmer erwartet.

Die ÖAMTC-Experten raten allen Verkehrsteilnehmern, den Innenstadtbereich etwa über den Gürtel zu umfahren. Verzögerungen sind auf Ring, Franz-Josefs-Kai, Untere Donaustraße, Praterstraße, Roßauer Lände und auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

