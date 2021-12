Santander Consumer Bank verlängert Tagesgeld-Neukundenaktion ins Jahr 2022

Auch im kommenden Jahr erhalten Neukundinnen und Neukunden für die Eröffnung eines BestFlex-Tagesgeldkontos in den ersten sechs Monaten einen Spitzenzinssatz von 0,75 Prozent p.a..

Wien (OTS) - Sparfüchse dürfen sich freuen: die Santander Consumer Bank setzt ihre Neukundenaktion für Einlagen bis zu einer Million Euro im Jahr 2022 fort. Seit dem 1. Dezember 2021 bietet der Finanzdienstleister bei der erstmaligen Eröffnung eines BestFlex-Tagesgeldkontos einen Zinssatz von 0,75 Prozent p.a. für sechs Monate garantiert. Nach Ablauf der Zinsgarantie erfolgt eine Anpassung an die Standardkondition. Diese beträgt aktuell 0,125 Prozent p.a. (Zinssatz ist variabel, gültig bis auf Widerruf).



„Der Kundenzulauf seit dem Start der Aktion war von Tag Eins an überwältigend. Wir haben uns daher für eine Verlängerung des Angebots entschieden, um noch mehr Sparerinnen und Sparern die Möglichkeit zu bieten, vom aktuell besten Zinssatz für täglich fällige Spareinlagen in Österreich zu profitieren“ , freut sich Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.



Weitere Vorteile durch Zinseszinseffekt und digitale Vertragsunterzeichnung



Durch die monatliche Gutschrift der Zinsen kommen Sparkundinnen und Sparkunden in den Genuss des Zinsenzinseffekts. Das bedeutet, dass sowohl die Einlagen als auch bereits erhaltene Sparzinsen verzinst werden. Zudem nutzen immer mehr Antragstellerinnen und Antragssteller die Möglichkeit, sich via Video online zu legitimieren und den Vertrag digital zu unterzeichnen. Der Vorteil davon: durch die sofortige Übermittlung der IBAN kann eine Neukundin / ein Neukunde unmittelbar Kapital auf das Tagesgeldkonto überweisen und damit sofort in den Genuss des Bonuszinssatzes kommen.



Komplett kostenlos



Die Eröffnung eines BestFlex-Kontos erfolgt online über www.bestsparen.at und ist auch über die kommenden Feiertage kostenlos möglich. Für die Kontoeröffnung, -führung und -schließung fallen keinerlei Gebühren an. Es ist auch keine Mindesteinlage nach Kontoeröffnung erforderlich. Als Neukundin bzw. Neukunde gilt, wer in den letzten zwölf Monaten kein BestFlex-Konto bei der Santander Consumer Bank in Österreich hatte.



Automatische KESt-Abführung



Die Santander Consumer Bank mit Sitz in Wien und Filialen in ganz Österreich operiert mit einer österreichischen Banklizenz. Die Kapitalertragssteuer (KESt), die auf das Ersparte anfällt, wird daher von der Bank automatisch an das Finanzamt abgeführt. Das Finanzinstitut unterliegt zudem der gesetzlichen Einlagensicherung (ESA).



1,7 Milliarden Euro an verwalteten Einlagen



Die Bank ist seit 2009 in Österreich aktiv. Seit 2013 bietet sie ihren Kundinnen und Kunden auch Tages- und Festgeldkonten an. Bis dato vertrauen mehr als 39.500 Sparerinnen und Sparer der Santander Consumer Bank ihre Sparguthaben an. Der Finanzdienstleister verwaltet insgesamt mehr als 1,77 Milliarden Euro an Spareinlagen.



Über die Santander Consumer Bank



Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Verbraucherkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit über 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2021 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 350.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.



Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Juni 2021 verfügt die Gruppe über 10.000 Filialen, beschäftigt 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Millionen Kundinnen und Kunden.



