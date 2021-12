Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 24.12.: „Geld ohne Gegenleistung“

Wien (OTS) - Über eine halbe Million Menschen haben derzeit keinen Job oder sind in Kurzarbeit. Ob ein bedingungsloses Grundeinkommen die Lösung ist, ist Thema des von Max Nicholls gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 24. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Es sind deutlich weniger als zu den schlimmsten Zeiten der Pandemie, aber trotzdem ist der Arbeitsmarkt zunehmend angespannt, durch den jüngsten Lockdown und die Probleme mit der neuen Omikron-Virus-Variante. Manche sehen die Zeit gekommen, die Spielregeln des Arbeitsmarkts radikal zu verändern – mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Auch wenn es durchaus Kritik daran gibt, gemeint ist jedenfalls damit: Jeder Mensch, egal ob er einer Erwerbsarbeit nachgeht oder nicht, bekommt einen definierten Betrag pro Monat vom Staat. In Heidenreichstein im Waldviertel gab es dazu ein Pilotprojekt, das Max Nicholls über mehrere Jahre beobachtet und begleitet hat. Rund 40 Arbeitslose hatten die Möglichkeit, 18 Monate lang Arbeitslosengeld zu beziehen, ohne sich, wie sonst verpflichtend, um einen Job umsehen zu müssen. Wie sich das ausgewirkt hat, ist in der Wiederholung der „Saldo“-Reportage aus dem Februar zu hören.

