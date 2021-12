Austria Email-Beschäftigte profitieren von Produktionsrekord mit 1.000 Euro Sonderbonus für 2021

Heuer wurden 195.000 Speicher in Knittelfeld gefertigt – Hagleitner und Persch: „Besonderes Dankeschön in dieser sehr herausfordernden Zeit“

Knittelfeld (OTS) - Knittelfeld, 22.12.2021 – Das zu Ende gehende Jahr 2021 ist für die Austria Email AG sehr positiv verlaufen. Davon profitieren nun auch die rund 370 Beschäftigten mit einer einmaligen Sonderprämie, für besondere Leistungen während der Coronapandemie, von 1.000 Euro. „Erstmals wurden 2021 mehr als 195.000 Speicher in Knittelfeld gefertigt, damit konnten wir den Produktionsrekord des Vorjahres noch übertreffen – eine großartige Leistung unseres Teams, die wir nun entsprechend honorieren. Mit einigen Innovationen im Wärmepumpenbereich und mit dem smarten Warmwasserspeicher sind wir gut für die Zukunft aufgestellt und bieten nachhaltige Jobs mit Sinn“, erklärt CEO Dr. Martin Hagleitner MBA. Als Groupe Atlantic-Konzerngeschäftsführer für die DACH-Region verweist er auch auf zwei wesentliche, heuer stattgefundene Firmenkäufe des Familienkonzernes in Deutschland (den Wärmepumpenhersteller Hautec Gruppe und den Speichererzeuger Thermic Energy). „Die aktuell besondere steuerliche Begünstigung von Mitarbeiterprämien in Bezug zur Coronapandemie ist eine Maßnahme, die man nur begrüßen kann, weil sie den Beitrag zum Erfolg würdigt. In den nächsten Jahren muss aber die steuerliche Belastung von Arbeit nachhaltig gesenkt werden, damit sich das Engagement auch lohnt. Das stärkt den Standort auch langfristig“, betont Hagleitner.

Die Dekarbonisierung von Gebäuden erhöht europaweit die Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen in der Speicher- und Heizungstechnik stark. Das Unternehmen hat daher für 2022 einiges vor. „Wir realisieren unter anderem eine größere Investition in die Pufferspeicher-Fertigung in Knittelfeld im Umfang von über 3 Mio. Euro. so Ing. Walter Persch, Technischer Vorstand bei Austria Email.

Außerdem werden laufend Lehrlinge und Fachkräfte ausgebildet bzw. neu aufgenommen. Aktuell werden für den Standort Knittelfeld eine Reihe von MitarbeiterInnen gesucht, insbesondere Elektro- und Schweißtechniker sowie Servicetechniker.

Über die Austria Email AG: Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. Das Unternehmen fertigt und vertreibt mit rund 370 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens.

Über GROUPE ATLANTIC: Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit weltweit mehr als 11.000 Beschäftigten in 28 Werken, der im Vorjahr einen Bruttoumsatz von rund 2,2 Mrd. Euro erzielte. Das Unternehmen ist mit mehr als 15 Marken, (darunter Atlantic, Ideal, Thermor, Sauter, Ygnis, etc.) in mehr als 60 Ländern präsent. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude. www.groupe-atlantic.com

Rückfragen & Kontakt:

Austria Email AG

Dr. Martin Hagleitner

T +43 664 831 94 54

mhagleitner @ austria-email.at

www.austria-email.at