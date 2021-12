Weltklassesportler Rakić setzt auf neue Trainingsgeräte von JFJ Sports

Wien/Burgkirchen (OTS) - Aleksandar Rakić ist ein Topathlet im Bereich Mixed-Martial-Arts (MMA). Aktuell ist er die Nummer 3 der Ultimate Fighting Championship (UFC), der weltgrößten MMA-Organisation. Rakić absolviert ab sofort seine Ausdauereinheiten unter der Trainingssteuerung ergoHI² von JFJ Sports.



„Damit werden wir dem 29-jährigen Wiener Kampfsportler zukünftig maßgeschneiderte Trainingseinheiten mit unseren high-end Trainingsgeräten zur Verfügung stellen und ihn auf seinem Weg zum ersten österreichischen Champion in der UFC-Geschichte begleiten“, sagt Andreas Bammer von der JFJ Sports GmbH aus Burgkirchen.



Beindruckendes Charisma, ein unbändiger Trainingswille und atemberaubende Kämpfe im Oktagon über 3 x 5 Minuten haben ihn zur Weltspitze geführt. Um es nach ganz oben auf den Thron zu schaffen, muss sich Aleksandar Rakic in seinem ersten UFC-Mainfight am 26. März 2022 in Ohio/USA über 5 x 5 Minuten gegen den ehemaligen Champion Jan Blachowicz beweisen.



MMA ist bei weitem keine Randsportart mehr. In den USA wurde das Boxen bereits überholt und MMA zählt zu den Top 10 Sportarten, aber auch in Europa ist der knallharte Kampfsport bereits angekommen und verzeichnet Millionen von Fans.



„Die JFJ Sports GmbH hat erst kürzlich mit dem Fußballclub SV Ried ein normobares Höhentraining entwickelt, das nun für weitere Sportler eingesetzt werden soll“, sagt JFJ-Geschäftsführer Josef Joachimbauer zu neusten Innovation.

Mehr Infos zum Training! normobare Hypoxie

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Weilbuchner / 0664 817 96 83 / gerald.weilbuchner @ corampublico.at