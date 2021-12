Internationale Akkreditierung zum „Center of Excellence“ für Notruf ederösterreich

LR Eichtinger: Nur drei Leitstellen weltweit, die beide Akkreditierungen halten

St. Pölten (OTS/NLK) - Notruf Niederösterreich ist eine von nur zwei Organisationen von tausenden Leitstellen weltweit, die schon zum dritten Mal als „Center of Excellence“ für die Gesundheitsberatung akkreditiert wurde. Auch in der Kategorie medizinische Notrufbearbeitung schaffen es derzeit nur 68 Leitstellen weltweit, davon zwei in Großbritannien, eine in Irland und eben auch Niederösterreich, sich zum fünften Mal in Folge diese Auszeichnung zu sichern.

„Im Notfall und bei gesundheitlichen Problemen zählt nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch qualitätsgesicherte Hilfe, die schon am Telefon beginnt. Um diese hohe Qualität auch nachweisen zu können, ist es möglich, dass sich jene Leitstellen, die das weltweit weitverbreitetste System für die Bearbeitung von Notrufen und Anrufen verwenden, als ‚Center of Excellence‘ akkreditieren lassen“, erklärt Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger.

2021 mussten beide Akkreditierungen nach regulärem Ablauf erneut beantragt werden. Nach eingehender Prüfung durch externe Expertinnen und Experten wurden der niederösterreichischen Leitstelle wieder beide Qualitätssiegel ausgestellt. Beide Akkreditierungen halten überhaupt nur drei Leitstellen, eine in den USA und eine in Canada. Somit ist Notruf Niederösterreich die einzige Organisation außerhalb des amerikanischen Kontinents, die beide Akkreditierungen trägt.

Notruf Niederösterreich CEO Christof Constantin Chwojka: „Selbst in Zeiten der Pandemie, wo das gesamte Gesundheitssystem unter starker Belastung steht, darf auch bei hohen Anrufzahlen die Qualität nicht leiden. Dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ihre Leistungen diese Auszeichnung sich wieder verdient haben, macht mich besonders stolz.“

Bereits im Jahr 2009 wurde Notruf Niederösterreich zum ersten Mal von der „International Academy of Emergency Dispatch" für die medizinische Notrufbearbeitung ein sehr hoher Qualitätslevel bescheinigt und war damit erstes Accredited Center of Excellence (ACE) in Kontinentaleuropa. Seither ist Notruf Niederösterreich ununterbrochen ein „Accredited Center of Excellence“. Seit dem Jahr 2019 ist Notruf Niederösterreich auch im Bereich ECNS (Emergency Communication Nurse), also bei der telefonischen Gesundheitsberatung 1450, als ACE akkreditiert.

https://www.emergencydispatch.org/what-we-do/accreditation.

Nähere Informationen: Notruf NÖ, Öffentlichkeitsarbeit, Niederösterreichring 2, Haus D, 3100 St. Pölten, Tel.:

02742/24700-25144, presse @ notrufnoe.at, www.notrufnoe.at, www.144.at.

