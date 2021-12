NEOS-Klubchef fordert Sofortmaßnahmen für den Tourismus

Innsbruck (OTS) - „Leider bewahrheitet sich nun das, was seit Wochen auf der Hand liegt: Die planlose Öffnung im Wintertourismus war nur eine Schlagzeile“, urteilt NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer über die katastrophale Buchungslage. Die Hilferufe aus der Branche werden immer verzweifelter: „Zigfach wurden Mitarbeiter_innen aus Mittel-Ost-Europa für den Saisonstart geholt, die Hotelanlagen in Betrieb genommen und in den letzten 14 Tagen ist die gesamte Buchungslage auf ein Minimum zusammengeschmolzen.“ Oberhofer zitiert das SMS einer verzweifelten Wirtin: „Wir stehen maximal am Anschlag und wissen nicht, wie wir das alles bezahlen sollen!“

Der pinke Tourismussprecher geht mit der Landes- und Bundesregierung hart ins Gericht: „Jedem auch nur halbwegs verantwortungsvollen Politiker hätte vor Wochen dämmern müssen, dass Massentourismus und Omikron nicht zusammen gehen und ein Start über Weihnachten/Silvester den Schaden maximal erhöht!“

NEOS fordern Soforthilfen für Tourismuswirtschaft

„Die Landesregierung hat alles getan, damit der Schaden für die heimische Tourismuswirtschaft maximal ausfällt!“ Klubchef Oberhofer verweist auf die Fördermodelle, die mit Jahresende enden: „Am 31. Dezember und 23.59 sind die Unternehmerinnen und Unternehmer mit der Mehrwertsteuerumstellung beschäftigt. Die Hilfspakete laufen aus, während die Herausforderung weit größer ist, als letztes Jahr.“ Oberhofer fordert LH Platter auf, schnellst möglich aktiv zu werden: „Im Jänner/Feber fehlt den Betrieben die Liquidität!“

