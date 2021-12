Juraczka/Keri ad Falter-Cover: Eine Chuzpe, die ihresgleichen sucht

Geschmacklosigkeit und Unverfrorenheit - Die Falter-Verantwortlichen müssen sich entschuldigen - Solidarität über alle Parteigrenzen hinweg gefordert

Wien (OTS) - „Das aktuelle Cover der Falter-Sonderausgabe ist eine Chuzpe, die ihresgleichen sucht und an Geschmacklosigkeit nicht zu überbieten ist“, so Landtagspräsident Manfred Juraczka angesichts der aktuellen Diskussionen. Mit derartigen Praktiken werde eine Spirale der Aggression betrieben, die das politische Klima regelrecht vergifte.

„Ich bin regelrecht fassungslos und geradezu sprachlos angesichts dieser Unverfrorenheit“, so die Frauensprecherin der Volkspartei Wien Gemeinderätin Sabine Keri. Sie erwarte sich, dass sich die Verantwortlichen der Zeitschrift bei der Lebensgefährtin von Sebastian Kurz entschuldigen, die hier auf schamlose Art und Weise für eine billige Schlagzeile missbraucht werde. Angesichts dessen hoffe Keri auch auf eine entsprechende Solidarität über alle Parteigrenzen hinweg.

„Der Chefredakteur dieses Blattes geizt in der Regel nicht mit moralischen Überhöhungen. Wenn es aber gegen den politischen Gegner geht, ist man sich nicht zu schade den Schmutzkübel auszupacken und die Moral über Bord zu werfen“, so Juraczka abschließend, der davon ausgeht dass die künftige Entscheidung des Presserats in dieser Causa nur auf einen Verstoß gegen den Ehrenkodex hinauslaufen könne.

