Art-Invest Real Estate und Swiss Town Consult vollenden das Wohnprojekt The Metropolitan in Wien

Wien (OTS) -

Fertigstellung The Metropolitan



Wohnhochhaus The Metropolitan nach 21 Monaten Bauzeit fertiggestellt

nach 21 Monaten Bauzeit fertiggestellt Objekt umfasst Nutzungsmix aus 370 Mietwohnungen, die seit 01.12.2021 bezogen werden können, sowie Geschäftsflächen, Co-Working und Fitness

250 Mietwohnungen stehen noch zur Vermietung zur Verfügung

Art-Invest Real Estate hat gemeinsam mit der STC – Swiss Town Consult AG das 20-geschoßige Wohnhochaus The Metropolitan fertiggestellt. Der 60 m hohe Turm umfasst neben 370 hochwertig ausgestatteten Mietwohnungen, die seit 01.12.2021 bezogen werden können, Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss, einen Co-Working-Space, einen Fitnessbereich, sowie eine Dachterrasse mit Blick über die Stadt. 250 Wohnungen stehen noch für die Vermietung zur Verfügung.

In Rekordbauzeit hat die Art-Invest Real Estate gemeinsam mit STC The Metropolitan fertiggestellt. Das Wohnhochhaus, das sich in unmittelbarer Nähe zum Wiener Hauptbahnhof befindet, erweitert die Skyline des Quartiers Belvedere und bildet den Abschluss des Stadtentwicklungsgebiets Sonnwendviertel. Auf 20 Geschoßen wurden 370 individuelle Mietwohnungen mit hochwertiger Ausstattung und attraktiven Balkonen realisiert. Mit Größen von ca. 30 bis 83 m² sind die smarten Wohnraumlösungen so konzipiert, dass für jeden Lifestyle das Passende dabei ist: vom flexiblen Studio über das komfortable Apartment bis zur großzügigen Suite.

Für die visionäre Architektur des markanten Hochhauses zeichnen Delugan Meissl Associated Architects verantwortlich. Neben der eleganten, futuristischen Bauweise überzeugt The Metropolitan mit einer zukunftsweisenden Kombination aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit: Ein großer Co-Working-Space, ein moderner Fitnessbereich und eine Dachterrasse mit Wien-Panorama stehen den Bewohnern kostenlos zur exklusiven Nutzung zur Verfügung. Im Erdgeschoß des Hochhauses erhöhen flexible Geschäftsflächen mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten die Attraktivität des Wohnprojekts. Dank seines zentralen Standorts nahe dem Hauptbahnhof und der Innenstadt profitiert das Sonnwendviertel von einer ausgezeichneten Infrastruktur und Nahversorgung. Erholungsmöglichkeiten bietet der benachbarte, rund 70.000 m² große Helmut-Zilk-Park.

Mark Leiter, Geschäftsführer der Wiener Niederlassung bei Art-Invest Real Estate, sagt: „Wir freuen uns, dass wir The Metropolitan gemeinsam mit STC in so kurzer Zeit fertigstellen konnten. Das Objekt besticht neben seinen modernen Wohnungen vor allem durch seinen Nutzungsmix, der Leben und Arbeiten hervorragend verbindet, und bereichert die Wiener Skyline als weitere attraktive Landmarke.“

Weitere Informationen zum Projekt: www.the-metropolitan.at



Über Art-Invest Real Estate

Art-Invest Real Estate ist ein langfristig orientierter Investor, Asset Manager und Projektentwickler von Immobilien in guten Lagen mit Wertschöpfungspotential. Der Fokus liegt auf den Metropolregionen in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Art-Invest Real Estate verfolgt mit institutionellen Investoren, ausgewählten Joint-Venture-Partnern sowie mit eigenem Kapital eine "Manage to Core"-Anlagestrategie. Die Bandbreite der Investitionen reicht über das gesamte Rendite-Risiko-Spektrum in den Bereichen Büro, innerstädtischer Einzelhandel, Hotel, Wohnen und Rechenzentren.

Das Unternehmen wurde 2010 von den geschäftsführenden Gesellschaftern und der Zech Group gegründet. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden seit 2012 über 20 Investmentvermögen für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt. Insgesamt betreut Art-Invest Real Estate derzeit ein Immobilienvermögen von mehr als 7 Mrd. Euro. Art-Invest Real Estate ist mittlerweile einer der größten Projektentwickler von Büros und Hotels in Deutschland.

Entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette agiert Art-Invest Real Estate als Innovationsführer auch durch ihre Beteiligungen: „Design Offices“ als führender Anbieter von Flexible Office und Corporate Coworking Flächen, „BitStone Capital“ als Venture-Capital-Gesellschaft, „maincubes“ als Entwickler und Betreiber von Datencentern, „wusys“ als branchenunabhängiger IT-Dienstleister, „smartengine“ als Anbieter von Technologie für intelligente Gebäude, „i Live“ als Entwickler und Betreiber von Mikrowohnen und Serviced Apartments, die „GHOTEL Group“ als Hotel-Betriebsgesellschaft sowie „Scopes“ als Anbieter für Mieterplanung und Innenausbau. Weitere Informationen unter www.art-invest.de.

Rückfragen & Kontakt:

JAMJAM Immobilienmarketing

Katharina Reiterits

Stiftgasse 15–17/1/12, A-1070 Wien

E-Mail: k.reiterits @ jamjam.at

Tel.: +43 1 522 45 45–11