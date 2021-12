Terminaviso: Innovation in Politics Awards 2021 – Kategorie Bildung

Wien (OTS) - In diesem Jahr werden zum fünften Mal Politikerinnen und Politiker aus ganz Europa für ihre kreativen und mutigen politischen Projekte, die das Leben von Bürgerinnen und Bürgern maßgeblich verbessern, mit dem Innovation in Politics Award ausgezeichnet. In diesem Jahr werden die Awards zum ersten Mal mit einer mit einer paneuropäischen Veranstaltungsreihe in neun Städten gefeiert: eine Veranstaltung für jede der neun Kategorie.



Ehrengäste:

- Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen

- Wiener Stadtrat für Bildung, Jugend, Integration und Transparenz, Christoph Wiederkehr



Wann: 13. Jänner 2022, Einlass ab 17:00 Uhr, Beginn der Veranstaltung: 17:30 Uhr

Wo: Labstelle SAAL, Wollzeile 1, 1010 Wien



Mehr Informationen zu den diesjährigen Finalisten in den neun Kategorien – Gemeinschaft, Demokratie, Digitalisierung, Ökologie, Wirtschaft, Bildung, Menschenrechte, Lebensqualität und COVID-19-Strategien – finden Sie hier: www.innovationinpolitics.eu/awards/awards-2021-finalists/



Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeitigen Covid-19-Situation und den geltenden Bestimmungen nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen für Journalisten zur Verfügung gestellt werden kann.



Voraussetzung für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung, eine FFP2-Maske, ein 2-G-Nachweis sowie ein gültiger PCR-Test (nicht älter als 48h). Bitte um Anmeldung unter Barbara Brunsteiner (brunsteiner@skills.at).



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Barbara Brunsteiner

The Skills Group

brunsteiner @ skills.at

0664 887 30943