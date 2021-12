Personalentscheidungen: Lou Lorenz-Dittlbacher wird ORF-III-Chefredakteurin, Margit Laufer wechselt in die „ZIB 2“

Simone Stribl ergänzt das Moderationsteam der „ZIB“ um 13.00 Uhr

Wien (OTS) - Wichtige Personal-Entscheidungen innerhalb der ORF-TV-Information: ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat auf Vorschlag des ORF-III-Geschäftsführers Peter Schöber und in Abstimmung mit dem designierten ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann Lou Lorenz-Dittlbacher zur Chefredakteurin von ORF III bestellt. Die 47-Jährige folgt in dieser Funktion Ingrid Thurnher nach, die ab 1. Jänner 2022 als ORF-Radiodirektorin in die ORF-Geschäftsführung wechselt.

Mit der Bestellung von Lou Lorenz-Dittlbacher kommt es auch innerhalb der „ZIB 2“ zu einem Wechsel. Anstelle der künftigen ORF-III-Chefredakteurin rückt Margit Laufer (bisher Früh-„ZIB“ bzw. „ZIB“ um 13.00 Uhr) in das Moderationsteam auf und wird die „ZIB 2“ künftig alternierend mit Armin Wolf und Martin Thür präsentieren. Die 31-Jährige hat die Sendung fallweise bereits moderiert, ebenso wie „ZIB Spezial“-Ausgaben im Hauptabend.

Durch den Wechsel von Margit Laufer in die „ZIB 2“ rückt Simone Stribl, 34, bekannt als „ZIB“-Innenpolitik-Reporterin und 2020 Gastgeberin der ORF-„Sommergespräche“, neben Rosa Lyon, Stefan Lenglinger und Peter Teubenbacher in das Moderationsteam der Früh-„ZIBs“ bzw. der „ZIB“ um 13.00 Uhr nach.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Lou Lorenz-Dittlbacher ist eine der profundesten Journalistinnen des Landes und vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Axel-Corti-Preis. Unter ihrer Führung wird die Information von ORF III nahtlos an die hervorragende Arbeit von Ingrid Thurnher anschließen und das ORF-III-Info-Angebot als Must-see weiter ausbauen. Mit Margit Laufer nimmt künftig eine Journalistin aus der hochtalentierten Riege junger ‚ZIB‘-Persönlichkeiten im ‚ZIB 2‘-Studio Platz, die bereits seit einigen Jahren die ORF-Information mitgeprägt haben. Das gilt auch für Simone Stribl, die, ebenfalls jung an Jahren, zu den wichtigsten innenpolitischen Journalistinnen des Landes zählt.“

Mag. Roland Weißmann, designierter ORF-Generaldirektor: „Es freut mich sehr, eine TV-Persönlichkeit wie Lou Lorenz-Dittlbacher für diese so wichtige Management-Aufgabe gewonnen zu haben. Die Zuseherinnen und Zuseher von ORF III haben allen Grund zur Freude. Gleichzeitig übernehmen mit Margit Laufer und Simone Stribl zwei hochinteressante Journalistinnen wichtige Plätze innerhalb der TV-Information. Ich bin überzeugt, dass der ORF damit hervorragend aufgestellt in ein weiteres spannendes Info-Jahr geht.“

ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber:„Es freut mich sehr, dass wir mit Lou Lorenz-Dittlbacher, die seit mehr als 20 Jahren das ORF-Publikum mit qualitativer Information versorgt, eine der angesehensten Journalistinnen des Landes als Chefredakteurin der ORF-III-Information gewinnen konnten. In den vergangenen Jahren haben wir das Informationsangebot kontinuierlich weiterentwickelt und den Zuseherinnen und Zusehern in Zeiten der Krise hochwertige, seriöse und verlässliche Information geboten – ein Weg, den Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit dem ORF-III-Team weiter beschreiten und ausbauen wird. Ein besonderes Dankeschön geht an Ingrid Thurnher, die mit ihrem außergewöhnlichen Engagement und Einsatz wesentlich zum Erfolg der ORF-III-Informationsformate beigetragen hat.“

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: „Die intensive Nachwuchspflege macht sich einmal mehr bezahlt, mit Margit Laufer und Simone Stribl können wir zwei wichtige Anchor-Plätze innerhalb der ‚ZIB‘ aus den eigenen Reihen nachbesetzen und sicher sein, dass beide das großartig machen werden.“

Lou Lorenz-Dittlbacher: „Fakten von Fake News zu trennen, gehört zu den großen Aufgaben, die uns die Pandemie gestellt hat. Ich möchte mich als Chefredakteurin von ORF III mit einem jungen, engagierten Team dieser Aufgabe stellen, dabei meine Erfahrungen aus 25 Jahren Journalismus einbringen und gleichzeitig neue Wege der Vermittlung gehen. Das ist eine riesige Herausforderung, der ich mit ganz großer Freude und viel Neugier entgegenblicke“.

Margit Laufer: „Nachdem ich im Sommer erstmals ‚ZIB-2-Luft‘ geschnuppert habe, freue ich mich, nun ein fixer Bestandteil des Teams sein und diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Gemeinsam mit Armin Wolf und Martin Thür den Zuseherinnen und Zusehern alle wichtigen Nachrichten präsentieren und dabei spannende Studiogäste interviewen zu können, ist eine große Aufgabe, aber ebenso eine große Ehre. Ganz besonders freut es mich, dass ich mit Lou Lorenz-Dittlbacher einem meiner großen Vorbilder nachfolgen werde. Die ‚ZIB 2‘ ist eine der wichtigsten Nachrichtensendungen des Landes, ich bin deshalb sehr dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Gerade in einer Zeit wie dieser ist es wichtig, die Bevölkerung verlässlich zu informieren, Hintergründe zu erklären und für unser Publikum da zu sein.“

Simone Stribl: „Die Moderation der ‚ZIB‘ ist eine große Ehre und Verantwortung. In turbulenten Zeiten den Überblick zu bewahren, ruhig und sachlich zu informieren – das ist mein Ziel und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.“

Lou Lorenz-Dittlbacher

Lou (eigentlich Marielouise) Lorenz-Dittlbacher wurde am 19. August 1974 in Wien geboren. Nach der Matura begann sie zunächst das Lehramtsstudium für Latein und Französisch, entschied sich aber nach einigen Semestern für den Weg in den Journalismus. 1995 absolvierte sie den Hochschulkurs für Europajournalismus an der Universität Wien. Erste praktische Erfahrungen machte sie beim „Kurier“, der „Presse“, dem „Standard“ und der Wirtschaftswoche, bevor sie beim Wiener Privatfernsehsender „wien1“ als Redakteurin und Moderatorin ihre Fernsehlaufbahn begann.

1999 wechselte Lou Lorenz-Dittlbacher in den ORF und arbeitet seither in der Redaktion der „Zeit im Bild“. Sie war Innenpolitikredakteurin, Live-Reporterin bei Wahlen und moderierte die Kurzausgaben der „Zeit im Bild“ sowie die ZIB 3. 2007 hat sie an der Einwicklung der „ZIB 24“ mitgewirkt, deren stellvertretende Sendungsverantwortliche sie auch war. Sie präsentierte u.a. die „ZIB 20“, die „ZIB 24“ und „Wahl08 – Ihre Frage“.

Seit 2010 moderiert Lou Lorenz-Dittlbacher die „ZIB 2“ sowie seit 2014 die „ZIB 2 History“. Von November 2014 bis März 2015 vertrat sie Susanne Schnabl während deren Karenz als Moderatorin der Sendung „Report“. Lou Lorenz-Dittlbacher führte auch die „Sommergespräche“ 2021.

Sie ist Lehrbeauftragte am Institut für Journalismus an der Fachhochschule Wien. 2018 veröffentlichte Lorenz-Dittlbacher ihr erstes Buch „Der Preis der Macht“ im Residenz Verlag. Sie ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Lou Lorenz-Dittlbacher erhielt den Axel-Corti-Preis 2021.

Margit Laufer

Margit Laufer wurde 1990 in Wien geboren und maturierte 2008 in der AHS Linzer Straße im 14. Bezirk. Sie studierte Politikwissenschaften an der Universität Wien und „Journalismus und neue Medien“ an der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien. Margit Laufer kam 2013 über ein Praktikum beim ORF-„Report“ zum ORF. Nach einem Jahr im Landesstudio Niederösterreich absolvierte sie die ORF-Akademie und war dabei in mehreren Redaktionen im Einsatz (Sport, Ö3, FM4, Ö1-Kultur, Unterhaltung, „ZIB“). Danach arbeitete sie erneut im Landesstudio Niederösterreich, wo sie ab 2015 die Sendung „Niederösterreich heute“ moderierte. 2016 vertrat Margit Laufer das Landesstudio Niederösterreich bei der ORF-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. 2019 wechselte Laufer in die „ZIB“-Redaktion, war dort als Innenpolitik-Redakteurin tätig und moderierte seither die „ZIB“-Sendungen von 7.00 bis 13.00 Uhr. Seit Beginn der Corona-Pandemie führte sie außerdem durch zahlreiche „ZIB“-Spezial-Sendungen am Vormittag und im Hauptabend. Im Sommer vertrat Margit Laufer vorrübergehend Lou Lorenz-Dittlbacher in der „ZIB 2“, während diese die „Sommergespräche“ moderierte.

Simone Stribl

Die gebürtige Oberösterreicherin Simone Stribl absolvierte von 2005 bis 2009 das Diplomstudium Journalismus und Medienmanagement an der FH Wien. Bereits 2008 begann sie ihre journalistische Karriere in der Redaktion des ORF-„Report“, ehe sie 2013 in die „ZIB“-Innenpolitik wechselte. Einem größeren Publikum bekannt wurde sie durch zahlreiche Live-Einstiege rund um die „Ibiza-Berichterstattung“ (für die sie 2019 gemeinsam mit Tobias Pötzelsberger, Matthias Westhoff und Patrick Swanson den Walther-Rode-Preis gewann) und durch Analysen innerhalb der großen ORF-TV-Konfrontationen zur EU- bzw. Nationalratswahl. Seit 2017 gehört Stribl auch zum ORF-Team der „Pressestunde“, seit 2019 moderiert sie den „Runden Tisch“. 2020 führte Simone Stribl die „Sommergespräche“ mit den Parteichefinnen und Parteichefs der Parlamentsparteien.

