Junge ÖVP: Herzliche Gratulation an Carina Reiter!

Carina Reiter übernimmt die Funktion als Jugendsprecherin im ÖVP-Parlamentsklub von Claudia Plakolm

Wien (OTS) - “Ich freue mich sehr, dass Carina Reiter ab heute die Aufgabe als Jugendsprecherin im Parlamentsklub der Volkspartei übernimmt“, so Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP.

Die 33-Jährige Salzburgerin Carina Reiter war jahrelang als Funktionärin in der Landjugend aktiv. Erst Anfang September wurde sie zur Bundesobfrau der Jungbauern gewählt, davor hat sie sich bereits als Präsidiumsmitglied engagiert. “Carina Reiter ist mit ihrer Erfahrung bestens geeignet, die Anliegen der jungen Menschen für die Volkspartei im Österreichischen Parlament zu vertreten”, zeigt sich Claudia Plakolm entschlossen.

“Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe als Jugendsprecherin. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass die Anliegen junger Menschen auch in der Politik mit einer starken Stimme vertreten werden. Genau das will ich in meiner neuen Rolle auch tun”, betont die neue Jugendsprecherin Carina Reiter. “Ganz besonders freue ich mich auf eine gute und sehr enge Zusammenarbeit mit unserer Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm”, so die Salzburgerin abschließend.

